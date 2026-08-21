За що вимагали 500 тисяч гривень

Йдеться про реконструкцію переїзду "8 км" станції Чорноморськ-Порт філії "Оператор припортових станцій" АТ "Укрзалізниця", повідомили в Офісі Генерального прокурора України. Договір на виконання робіт уклали між приватним товариством, "Укрзалізницею" та 15 портовими операторами, які працюють у зоні морського порту Чорноморськ.

Перед початком реконструкції виникла необхідність внести зміни до проєктної документації. Зокрема, йшлося про перенесення шлагбаумів та облаштування залізничного переїзду.

За коригування документації підприємство офіційно заплатило автору проєкту 300 тисяч гривень.

Однак, як стверджують слідчі, згодом представниця приватного товариства повідомила замовнику, що для погодження змін необхідно додатково передати 500 тисяч гривень. За її словами, ці кошти нібито призначалися представникам Чорноморської філії АМПУ та посадовцям "Укрзалізниці".

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Під час однієї із зустрічей посадовець Чорноморської філії АМПУ, за даними слідства, підтвердив необхідність передачі грошей. Він заявив, що без цієї суми проєкт не погодять.

При цьому компанія вже придбала матеріали для проведення робіт. Тому затримка з погодженням документації могла спричинити для підприємства значні фінансові втрати.

Фігурантів затримали під час передачі грошей

Посадовця АМПУ та представницю приватного товариства затримали під час передачі неправомірної вигоди.

Їм повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням та вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Прокурори підготували клопотання до суду про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Водночас слідчі перевіряють можливу причетність до схеми інших посадових осіб. Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки України.