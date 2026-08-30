Как рассчитывается штраф по уголовным делам: специалисты объяснили порядок

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда разъяснил порядок расчета суммы штрафа как меры уголовного наказания. В новом обзоре специалисты проанализировали градацию видов наказаний.

Необлагаемый минимум важен для расчета

При пересчете штрафа в гривны применяется размер необлагаемого минимума доходов граждан, действующий на момент вынесения приговора. Такая практика зафиксирована в постановлении коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда по делу № 450/793/18.

В своем решении суд подчеркнул, что при назначении наказания размер штрафа определяется в определенном количестве необлагаемых минимумов доходов граждан. В настоящее время базовая сумма для расчета составляет 17 гривен. Это один необлагаемый минимум.

То есть, если законы содержат ссылку на НМДГ, то расчет штрафа начинается с 17 гривен. Исключением являются нормы административного и уголовного законодательства о квалификации правонарушений, где сумма необлагаемого минимума устанавливается на уровне налоговой социальной льготы. Окончательная сумма штрафа рассчитывается путем пересчета размера в гривнах в соответствии с требованиями закона.

Действующий Уголовный кодекс Украины определяет, что суд может назначить штраф в размере от 30 до 50 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, если статьями УК не установлен более высокий предел.

При этом замена неуплаченной суммы штрафа другим видом наказания рассчитывается также на основе НМДГ. Уголовное законодательство сформулировано однозначно – оно четко и последовательно указывает на единый критерий определения размера наказания в виде штрафа.

Напомним, для квалификации административных и уголовных правонарушений также применяется другая сумма. Она равна налоговой социальной льготе. В 2026 году 50 % прожиточного минимума для трудоспособного лица составляет 1 664 гривны. Это не окончательный размер штрафа, а установленная база для соответствующих расчетов.