Необлагаемый минимум важен для расчета

При пересчете штрафа в гривны применяется размер необлагаемого минимума доходов граждан, действующий на момент вынесения приговора. Такая практика зафиксирована в постановлении коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда по делу № 450/793/18.

В своем решении суд подчеркнул, что при назначении наказания размер штрафа определяется в определенном количестве необлагаемых минимумов доходов граждан. В настоящее время базовая сумма для расчета составляет 17 гривен. Это один необлагаемый минимум.

То есть, если законы содержат ссылку на НМДГ, то расчет штрафа начинается с 17 гривен. Исключением являются нормы административного и уголовного законодательства о квалификации правонарушений, где сумма необлагаемого минимума устанавливается на уровне налоговой социальной льготы. Окончательная сумма штрафа рассчитывается путем пересчета размера в гривнах в соответствии с требованиями закона.

Действующий Уголовный кодекс Украины определяет, что суд может назначить штраф в размере от 30 до 50 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, если статьями УК не установлен более высокий предел.

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При этом замена неуплаченной суммы штрафа другим видом наказания рассчитывается также на основе НМДГ. Уголовное законодательство сформулировано однозначно – оно четко и последовательно указывает на единый критерий определения размера наказания в виде штрафа.

Напомним, для квалификации административных и уголовных правонарушений также применяется другая сумма. Она равна налоговой социальной льготе. В 2026 году 50 % прожиточного минимума для трудоспособного лица составляет 1 664 гривны. Это не окончательный размер штрафа, а установленная база для соответствующих расчетов.