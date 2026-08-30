Неоподатковуваний мінімум важливий для розрахунку

При перерахунку штрафу в гривні застосовується розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, чинний на момент постановлення вироку. Така практика зафіксована в постанові колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду в справі № 450/793/18.

У своєму рішенні суд підкреслив, що при призначенні покарання розмір штрафу визначається у певній кількості неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі базова сума для розрахунку становить 17 гривень. Це один неоподатковуваний мінімум.

Тобто якщо закони містять посилання на НМДГ, то розрахунок штрафу починається від 17 гривень. Винятком є норми адміністративного та кримінального законодавства щодо кваліфікації правопорушень, де сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги. Остаточна сума штрафу обчислюється шляхом перерахунку розміру в гривнях за вимогами закону.

Чинний Кримінальний кодекс України визначає, що суд може застосувати розмір штрафу в межах від 30 до 50 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, якщо статтями КК не встановлено вищої межі.

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При цьому заміну несплаченої суми штрафу іншим видом покарання розраховується також на основі НМДГ. Кримінальний закон сформульовано однозначно – він чітко та послідовно вказує на єдиний вимір розміру покарання у виді штрафу.

Нагадаємо, для кваліфікації адміністративних і кримінальних правопорушень також застосовується інша сума. Вона дорівнює податковій соціальній пільзі. У 2026 році 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи складає 1 664 гривні. Це не остаточний розмір штрафу, а встановлена база для відповідних розрахунків.