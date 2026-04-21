Коли мінімум становить 17 гривень?

Неоподатковуваний мінімум залишається важливим орієнтиром у податковому законодавстві, зокрема при розрахунку окремих платежів і штрафів, пояснюють у Державній податковій службі.

Дивіться також Чи буде дефолт в Україні: що це таке та який вплив має на людей

Базовий розмір неоподатковуваного мінімуму закріплений у пункті 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України й становить 17 гривень. Саме ця сума застосовується тоді, коли на неї прямо посилаються закони або інші нормативні акти.

Інакше кажучи, це технічний показник, який використовується у вузькому колі податкових розрахунків і не відображає реального рівня доходів.

Який мінімум застосовують для розрахунку штрафів?

Натомість у сфері адміністративного та кримінального законодавства неоподатковуваний мінімум визначається не фіксованою сумою 17 гривень, а прив’язується до соціальних стандартів.

У таких випадках використовується податкова соціальна пільга, яка дорівнює 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Згідно із Законом України про Державний бюджет на 2026 рік, прожитковий мінімум для працездатної особи становить 3 328 гривень. Відповідно, половина цієї суми становить 1 664 гривні. Саме цей показник і беруть до уваги при кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень.

Важливо! Йдеться не про розмір штрафу як такого, а про порогові значення для визначення складу правопорушення.

Таким чином, за даними Дебет-Кредит, одночасно фактично діють два мінімуми::

при кваліфікації злочинів або правопорушень, щоб обрахувати суми збитків або несплачених податків для притягнення людини до відповідальності, виходять зі встановленої соціальної пільги у 1 664 гривень.

при розрахунку розміру штрафу – з неоподаткованого мінімуму доходів громадян, встановленого законодавством на сьогодні у 17 гривень.

Як змінився прожитковий мінімум 2026 році?