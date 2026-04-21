Коли мінімум становить 17 гривень?
Неоподатковуваний мінімум залишається важливим орієнтиром у податковому законодавстві, зокрема при розрахунку окремих платежів і штрафів, пояснюють у Державній податковій службі.
Дивіться також Чи буде дефолт в Україні: що це таке та який вплив має на людей
Базовий розмір неоподатковуваного мінімуму закріплений у пункті 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України й становить 17 гривень. Саме ця сума застосовується тоді, коли на неї прямо посилаються закони або інші нормативні акти.
Інакше кажучи, це технічний показник, який використовується у вузькому колі податкових розрахунків і не відображає реального рівня доходів.
Який мінімум застосовують для розрахунку штрафів?
Натомість у сфері адміністративного та кримінального законодавства неоподатковуваний мінімум визначається не фіксованою сумою 17 гривень, а прив’язується до соціальних стандартів.
У таких випадках використовується податкова соціальна пільга, яка дорівнює 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи.
Згідно із Законом України про Державний бюджет на 2026 рік, прожитковий мінімум для працездатної особи становить 3 328 гривень. Відповідно, половина цієї суми становить 1 664 гривні. Саме цей показник і беруть до уваги при кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень.
Важливо! Йдеться не про розмір штрафу як такого, а про порогові значення для визначення складу правопорушення.
Таким чином, за даними Дебет-Кредит, одночасно фактично діють два мінімуми::
- при кваліфікації злочинів або правопорушень, щоб обрахувати суми збитків або несплачених податків для притягнення людини до відповідальності, виходять зі встановленої соціальної пільги у 1 664 гривень.
- при розрахунку розміру штрафу – з неоподаткованого мінімуму доходів громадян, встановленого законодавством на сьогодні у 17 гривень.
Як змінився прожитковий мінімум 2026 році?
З 1 січня 2026 року в Україні оновили розміри прожиткового мінімуму. Загальний показник на одну особу становить 3 209 гривень.
Для працездатних громадян прожитковий мінімум збільшився на 300 гривень і тепер дорівнює 3 328 гривень. Для осіб, які втратили працездатність, показник зріс на 234 гривні – до 2 595 гривень.
Зміна цих соціальних стандартів автоматично вплинула на низку державних виплат. Зокрема, переглянули мінімальний і максимальний розміри пенсій. Крім того, перерахунок зачепив і низку додаткових соціальних надбавок та доплат, які прив’язані до прожиткового мінімуму.