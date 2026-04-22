Хотел избежать ответственности: в Тернополе водителя наказали за интересную деталь авто

В Тернополе выписали штраф мужчине, который специально изменил номерной штраф на своем авто. Патрульные видели в этом серьезное нарушение правил.

За что оштрафовали жителя Тернополя?

Патрульные остановили авто, ведь заметили, что номерной знак на нем имеет нарушения. Мужчина намеренно изменил символы на нем, чтобы не получать наказание за нарушение ПДД. Об этом сообщили в патрульной полиции Тернопольской области.

Автомобиль Volkswagen полицейские заметили на одной из улиц Тернополя. Внимание привлекло то, что на государственном номерном знаке были намеренно изменены символы.

Водитель признался, что он сам "переписал" номер черным маркером, потому что таким образом пытался избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Однако это не помогло, к ответственности мужчину все же привлекли. Ему выписали постановление по части 1 статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она предусматривает штраф в размере 70 необлагаемых минимумов доходов граждан. Житель Тернополя должен был оплатить 1 190 гривен.

Правоохранители напоминают, что водители не могут управлять транспортным средством, если номер на нем не соответствует установленным стандартам, закрыт чем-то или загрязнен, закреплен в неустановленном месте или перевернутый, а также не имеет подсветки в темное время суток.

