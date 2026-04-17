Почему могут похитить номерные знаки с авто?
Украинцам стоит обращаться в полицию, если у них украли номерные знаки. Именно так сделала пользовательница Threads, которая рассказала о похищении из их авто передних и задних номеров. Они живут в одном доме более двух лет и впервые за это время столкнулись с такой проблемой во дворе.
Смотрите также 13 ДТП с детьми за 3 дня: какие важные правила дорожного движения должен знать ваш ребенок
Причины таких похищений есть разные. Это может быть обычное хулиганство. Как рассказал в комментарии 24 Каналу юрист сети юридических компаний "Центр правовой помощи" Владислав Нагорнюк, хотя в Украине и действует комендантский час, но хулиганы никуда не исчезли. Поэтому, если номерные знаки исчезли не на одном авто, а никаких записок похитители не оставили, то эксперт советует осмотреть ближайшие окрестности – места возле мусорных баков или территорию соседних домов. Ведь знаки могли снять ради развлечения, а потом выбросить.
Существуют также коллекционеры номерных знаков, которые могут похищать привлекательные комбинации цифр, определенные регионы или именные номера. В таком случае похитители воруют лишь одни номерные знаки, а другие остаются неповрежденными.
Таким злоумышленникам больше ничего от вас не нужно, желаемое они уже получили. Обычно другие автомобили остаются неповрежденными, а любые сообщения владельцу отсутствуют.
Впрочем, частыми являются случаи незаконного заработка на похищении номеров. Тогда владельцу оставляют записку с контактами на ручке двери или на лобовом стекле. Если он позвонит, то похитители будут предлагать вернуть номерные знаки за деньги. Или же мошенники в дальнейшем могут использовать такие номерные знаки в своих целях.
Наименьшие проблемы, с которыми вы можете столкнуться, это штрафы за нарушение правил дорожного движения, в частности превышение скорости. Камеры автоматической фиксации не различают транспортное средство, есть номер – есть нарушение. В таком случае именно вам придется доказывать свою невиновность, и возникнет логичный вопрос: почему вы не обратились в полицию? Хуже, если номерные знаки будут использованы при совершении более серьезных преступлений. Тогда объяснения придется предоставлять уже в значительно более сложных обстоятельствах.
Поможет ли обращение в полицию?
Поэтому пренебрегать обращением в полицию не нужно в любом случае. Таким образом можно сохранить деньги, время и нервы.
Оставить сообщение можно путем личного обращения в районное управление полиции или по номеру 102. После этого человеку сразу вылают справку о потере номерных знаков, которая может защищать человека в случае противоправных действий.
Далее важно восстановить своих номерные знаки. Для этого обращаться надо в территориальный сервисный центр МВД и иметь документы:
- паспорт и идентификационный код владельца транспортного средства. Если паспорт в виде ID-карты, то дополнительно нужно иметь выписку о месте жительства;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- справка о потере номерных знаков, выдана в отделении Национальной полиции.
По словам Владислава Нагорнюка, работник сервисного центра МВД внесет информацию в базу данных автоматическую идентификационную систему "Номерной знак".
После этого проводится перерегистрация транспортного средства: вместо похищенных номерных знаков по заявлению владельца (или уполномоченного лица) выдается новое свидетельство о регистрации и новые номерные знаки. В таком случае предыдущие номерные знаки признаются недействительными, что позволяет избежать возможных негативных последствий,
– говорит юрист.
Заметим! В случае потери номерных знаков при других обстоятельствах или их повреждения, полиции подается письменное объяснение обстоятельств потери.
Эксперт отметил, что если номерные знаки действительно были похищены, то замена номеров и соответственно свидетельства о регистрации фактически остается единственным безопасным вариантом. Причина проста: как уже отмечалось, похищенные номера могут быть использованы для совершения правонарушений, и все последствия, так или иначе, сначала коснутся именно пострадавшего.
Могут ли ввести в Украине обязательный техосмотр?
В Украине планируют восстановить обязательный техосмотр для всех авто до 2027 года. Это часть обязательств в рамках евроинтеграции. Проверки снова станут обязательными не только для коммерческого транспорта, но и для обычных легковых авто.
Техническое состояние машины регулярно будут проверять на соответствие нормам безопасности. Кроме стандартного техосмотра, могут ввести проверки автомобилей прямо на дорогах. Но для этого еще нужно принять дополнительные решения и создать необходимую инфраструктуру.