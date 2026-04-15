О чем стоит напоминать детям о безопасности движения?

Дети, к сожалению, нередко становятся жертвами ДТП, часто и сами их вызывают. Статистика неутешительная, но в то же время ее можно изменить, если родители будут рассказывать детям о безопасности движения. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел Украины.

Смотрите также Мэр Ивано-Франковска посоветовал родителям "бить детей из-за подрывов петард": как он объяснил сказанное

За три дня полицейские зафиксировали 13 случаев ДТП, в которых участниками были дети. Чтобы не попадать в неприятные ситуации важно знать правила.

Так детям до 16 лет запрещено управлять мопедами и скутерами, ведь это полноценный транспорт, на который выдаются права категории "А1", а перед тем будущий водитель учится и сдает экзамены.

Управлять велосипедом тоже надо ответственно. До 14 лет ребенок может ездить только по велосипедным дорожкам или тротуару. А на дорогу разрешено выезжать только с 14 лет.

При езде на любом транспорте стоит одевать шлем, наколенники и защиту на локти. Это простое правило, которое значительно спасает от травмирования.

На дороге нельзя отвлекаться на смартфон или наушники. Ведь надо внимательно слушать ситуацию вокруг, чтобы заметить потенциальную опасность.

Важно не забывать о светоотражателях и использовать их на одежде, рюкзаке или легком персональном транспорте. Они делают ребенка заметным для водителей, когда на дворе становится темно.

Безопасность касается не только водителей

У Национальной полиции напоминают, что и переходить дорогу надо внимательно, чтобы избежать ДТП. Так детям стоит напоминать, что необходимо пользоваться пешеходным переходом, а не сокращать путь через проезжую часть или между припаркованными автомобилями. В то же время именно родители должны быть примером и показывать малышам, как переходить дорогу согласно правилам дорожного движения. Важно выбирать безопасные маршруты, когда ведете ребенка в школу и кружки, тогда он запомнит его и не будет нарушать ПДД.

Не забывайте регулярно повторять с детьми правила дорожного движения, лучше всего они в этом возрасте воспринимаются в форме игры или на реальных примерах.

Что известно о последних резонансных ДТП, когда правоохранители сбили детей?