Торопился к укрытию и проехал светофор с нарушением: удалось ли водителю отменить штраф

Мужчина в Харькове пытался обжаловать штраф, выписанный сотрудниками полиции за проезд на выключенный дополнительный сигнал светофора. Он считал, что воздушная тревога – это чрезвычайная ситуация, когда допускается нарушение правил дорожного движения.

Правила дорожного движения созданы для обеспечения безопасности

Суд в Харькове рассмотрел иск мужчины, который во время воздушной тревоги проехал на выключенную дополнительную секцию светофора, то есть существенно нарушил правила дорожного движения. Это создало опасные условия, но, к счастью, не привело к трагедии. Однако водитель получил штраф от полиции. Об этом говорится в материалах дела №638/4019/26.

Спор возник именно из-за нарушения ПДД и возможных оснований, которые позволили бы водителю совершить такие действия. Мужчина требовал отменить постановление патрульной полиции, наложившее на него штраф за проезд на выключенную дополнительную секцию светофора. За такое нарушение он должен был заплатить 510 гривен. Полицейские выслали постановление, и водитель увидел его в приложении Дия.

Истец отметил, что фактически нарушения не было: он с семьей поехал на зеленый сигнал светофора только после того, как включился разрешительный сигнал.

Рассмотрение этого дела в суде дважды переносилось, однако инспектор полиции якобы проигнорировал это и рассмотрел его без участия водителя, который в то время находился в больнице. Таким образом, судья не смог заслушать сторону ответчика. Мужчина в ходе иска против полиции предоставил и другие доказательства своей невиновности и заявил о недоказанности происшествия.

Полицейские были убеждены в обратном: что водитель действительно проехал на запрещающий сигнал светофора. По их словам, нарушение зафиксировали видеорегистратор служебного автомобиля и боди-камеры. Что касается рассмотрения дела без предполагаемого виновника, полицейские отметили, что не получили уведомления о переносе рассмотрения от подразделения, имеющего доступ к электронной почте.

Отдельно водитель подчеркнул, что тогда ему нужно было быстро уехать с места, так как возникла чрезвычайная ситуация – воздушная тревога. То есть предыдущие утверждения о том, что мужчина не ехал на запрещающий сигнал, были опровергнуты.

Что решил суд

Судья действительно принял во внимание доказательства, представленные сотрудниками полиции. Было установлено, что факт нарушения доказан.

Что касается проведения судебного заседания без участия водителя, суд установил, что заявление о переносе он направил с опозданием. Оно поступило лишь 6 февраля после окончания рабочего времени, а было зарегистрировано 9 февраля, когда судебное заседание уже состоялось. То есть об ходатайстве инспектор не знал, а мужчина был надлежащим образом уведомлен о заседании. Поэтому нарушений в процедуре суд не усматривает. Более того, на заседание мог прийти адвокат водителя и отстаивать его права.

В целом суд изучил доказательства и определил, что в данном случае правота была на стороне полицейских. Они правомерно выписали штраф и правильно определили место нарушения.

Важной была позиция судьи относительно "состояния крайней необходимости", которое могло бы позволить нарушить правила дорожного движения. Как говорится в статье 18 Кодекса Украины об административных правонарушениях, воздушная тревога не может служить оправданием для совершения правонарушения. А проезд на запрещающий сигнал светофора – это опасное нарушение, что могло бы создать угрозу для других участников дорожного движения.

Таким образом, постановление было правомерным, а мужчина не мог совершать нарушение только из-за объявления воздушной тревоги. В результате с истца взысканы штраф и судебные издержки.

Напомним, если полиция наложила штраф на водителя, у него есть 15 дней для добровольной уплаты. Если человек проигнорирует требование, штраф удваивается. В случае полного отказа от уплаты штрафа государственный исполнитель имеет право наложить арест на счета и имущество должника.