Удваивается ли штраф за нарушение ПДД, если его вовремя не оплатить?
В соответствии со статьей 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях, водителю предоставляется 15 дней для добровольной уплаты штрафа с момента вступления постановления в законную силу.
Если этого не сделать в определенный срок, применяется статья 308 КУоАП постановление передается в органы государственной исполнительной службы для принудительного исполнения. На этом этапе сумма штрафа может быть удвоена, а сам должник рискует попасть в Единый реестр должников.
Справка: Кроме того, в случае передачи дела в исполнительную службу сумма штрафа фактически возрастает, ведь к ней добавляются штрафные санкции и исполнительный сбор. В результате даже незначительное нарушение может обернуться значительно большими финансовыми потерями.
Если будет, если проигнорировать уплату штрафа за нарушение ПДД?
Дальнейшие действия осуществляются уже в рамках Закона Украины "Об исполнительном производстве". Государственный исполнитель имеет право накладывать арест на банковские счета, обращать взыскание на средства и имущество должника, а также применять другие ограничительные меры до полного погашения задолженности.
Именно поэтому в Министерстве юстиции рекомендуют регулярно проверять наличие открытых исполнительных производств и не затягивать с оплатой штрафов. Своевременное исполнение постановления позволяет избежать дополнительных финансовых затрат, арестов и длительных юридических процедур.
Как долго длится арест счета?
Арест банковских счетов действует до тех пор, пока не завершено исполнительное производство или не оплачена задолженность в полном объеме. После этого ограничения подлежат отмене в установленном законом порядке.
В то же время закон допускает определенные исключения. Физическим лицам разрешается осуществлять операции с арестованных счетов, если сумма взыскания не превышает 100 тысяч гривен.
Для юридических лиц возможность пользования такими счетами является ограниченной, поэтому средства могут использоваться исключительно для выплаты заработной платы и обязательных налогов.