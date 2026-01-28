Чи подвоюється штраф за порушення ПДР, якщо його вчасно не сплатити?

Відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, водієві надається 15 днів для добровільної сплати штрафу з моменту набрання постановою законної сили.

Якщо цього не зробити у визначений строк, застосовується стаття 308 КУпАП постанова передається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання. На цьому етапі сума штрафу може бути подвоєна, а сам боржник ризикує потрапити до Єдиного реєстру боржників.

Довідко: Крім того, у разі передачі справи до виконавчої служби сума штрафу фактично зростає, адже до неї додаються штрафні санкції та виконавчий збір. У результаті навіть незначне порушення може обернутися значно більшими фінансовими втратами.

Якщо буде, якщо проігнорувати сплату штрафу за порушення ПДР?

Подальші дії здійснюються вже в межах Закону України "Про виконавче провадження". Державний виконавець має право накладати арешт на банківські рахунки, звертати стягнення на кошти та майно боржника, а також застосовувати інші обмежувальні заходи до повного погашення заборгованості.

Саме тому у Міністерстві юстиції рекомендують регулярно перевіряти наявність відкритих виконавчих проваджень та не затягувати з оплатою штрафів. Своєчасне виконання постанови дозволяє уникнути додаткових фінансових витрат, арештів та тривалих юридичних процедур.

Як довго триває арешт рахунку?