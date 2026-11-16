Заняли место для людей с инвалидностью на парковке: Рада предлагает новые штрафы для нарушителей

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект № 1540, который предлагает повысить штрафы за парковку автомобилей на специальных местах. Это необходимо для того, чтобы на парковочных местах для людей с инвалидностью могли парковаться исключительно те, кто имеет на это право.

Повышение штрафов за парковку на местах, предназначенных для людей с инвалидностью

Законодательные изменения относительно парковки на местах, предназначенных для людей с инвалидностью необходимы, в частности, для защиты прав ветеранов войны, пострадавших вследствие ранений и травм. Это важное условие для того, чтобы люди с инвалидностью могли безопасно выйти из автомобиля, воспользоваться инвалидной коляской и удобно добраться до здания. Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Поэтому в центре внимания депутатов оказался вопрос об увеличении размера штрафов за парковку на специально отведенных местах. Ответственный комитет поддержал такую идею.

Минветеранов совместно с Министерством внутренних дел Украины подготовит подробный план необходимых законодательных изменений, направленных на совершенствование правового регулирования в этой сфере. Разработанные предложения станут основой для дальнейшей доработки законопроекта и подготовки согласованных поправок ко второму чтению,

– отметили в ведомстве.

Законопроект предлагает установить отдельный штраф за неправомерное использование опознавательного знака "Лицо с инвалидностью". То есть если водитель будет использовать этот знак, но фактически не будет иметь документа об инвалидности, то такое использование будет считаться нарушением, и человеку выпишут штраф.

Также административная ответственность будет наступать за непосредственную парковку на специальных местах без соответствующего знака.

Законодатели также отдельно определяют полномочия Национальной полиции и инспекторов по парковке, которые имеют право выявлять и фиксировать такие нарушения.

Документ также должен ввести единый порядок фиксации и рассмотрения дел, а также обжалования.

Обратите внимание! Среди прочих изменений разработчики исключили возможность контроля за нарушением правил парковки общественными организациями лиц с инвалидностью, передав эту функцию уполномоченным государственным и муниципальным органам.

Законопроект должен быть рассмотрен в Верховной Раде. Возможно, его еще будут дорабатывать.

Напомним, ранее народные депутаты Украины уже регистрировали законопроект, чтобы законодательно ужесточить ответственность за неправомерную парковку на местах, предназначенных для людей с инвалидностью. Тогда предлагалось создать цифровые механизмы фиксации нарушений.

Предложенные изменения также предусматривали повышение штрафов, совершенствование механизмов выявления правонарушений и возможность фиксации нарушений свидетелями через Единый государственный веб-портал электронных услуг. Однако из-за выявленных нарушений Главный комитет отклонил этот законопроект, и его так и не рассматривали в Верховной Раде.

К слову, согласно общим правилам, на парковках, независимо от формы собственности, должно быть не менее 10% мест для бесплатной парковки людей с инвалидностью.