Зайняли місце людини з інвалідністю на парковці: Рада пропонує нові штрафи для порушників

Підвищення штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю

Законодавчі зміни щодо паркування на місцях для людей з інвалідністю потрібні, зокрема, для захисту прав ветеранів війни, які постраждали внаслідок поранень і травм. Це важлива умова, аби люди з інвалідністю могли безпечно вийти з авто, скористатися кріслом колісним та зручно дістатися до будівлі. Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

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Тож у центрі уваги депутатів опинилося питання збільшення розміру штрафів за паркування на спеціально відведених місцях. Відповідальний комітет підтримав таку ідею.

Мінветеранів спільно з Міністерством внутрішніх справ України підготує детальний план необхідних законодавчих змін, спрямованих на вдосконалення правового регулювання у цій сфері. Напрацьовані пропозиції стануть основою для подальшого доопрацювання законопроєкту та підготовки узгоджених змін до другого читання– зазначили у відомстві.

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Законопроєкт пропонує встановлення окремого штрафу за неправомірне використання розпізнавального знака "Особа з інвалідністю". Тобто якщо водій буде використовувати цей знак, але фактично не матиме документа про інвалідність, то таке використання вважатимуть порушенням, а людині виписуватимуть штраф.

Також адмінвідповідальність наступатиме за безпосереднє паркування на спеціальних місцях без відповідного знака.

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Законодавці також окремо визначають повноваження Національної поліції та інспекторів з паркування, які мають право виявляти й фіксувати такі порушення.

Документ має також запровадити єдиний порядок фіксації та розгляду справ та оскарження.

Зверніть увагу! Серед інших змін розробники виключили можливість контролю за порушенням правил паркування громадськими організаціями осіб з інвалідністю, передаючи цю функцію уповноваженим державним та муніципальним органам.

Законопроєкт мають розглянути у Верховній Раді. Можливо, його ще будуть доопрацьовувати.

Нагадаємо, раніше народні депутати України вже реєстрували проєкт, щоб законодавчо посилити відповідальність за неправомірне паркування на місцях для людей з інвалідністю. Тоді пропонувалося створити цифрові механізми фіксації порушень.

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Запропоновані зміни також передбачали підвищення штрафів, удосконалення механізмів виявлення правопорушень та можливість фіксації порушень свідками через Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Проте через виявлені порушення Головний комітет відхилив цей законопроєкт і його так і не розглядали в Верховній Раді.

До слова, за загальними правилами на паркінгах, незалежно від форми власності, має бути не менше ніж 10% місць для безоплатного паркування осіб з інвалідністю.