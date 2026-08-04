В Україні можуть посилити відповідальність за паркування на місцях для людей з інвалідністю

Проєкт, який розробили народні депутати, став особливо актуальним, коли в умовах війни зросла потреба в захисті вразливих верств населення. Серед них тепер є чимало військовослужбовців, ветеранів і ветеранок, а також цивільних осіб. Загалом офіційні дані кажуть, що на 600 тисяч з'явилося більше людей з інвалідністю. Тому в законопроєкті №15403-2 наголошується, що варто звернути увагу на доступність транспортної інфраструктури та можливість безперешкодного користування спеціально відведеними паркувальними місцями.

До слова, це вже другий законопроєкт про відповідальність за неправомірне користування спеціально створеними місцями для паркування. У проєкті №15403 пропонували штраф у розмірі 1 700 гривень, а якщо людина безпідставно використовує позначку "Водій з інвалідністю" – до 5 100 гривень.

Зростання кількості зафіксованих неправомірних зупинок і паркувань на місцях, призначених для водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять таких людей, свідчить про недостатній превентивний ефект чинних санкцій та наявних механізмів виявлення відповідних порушень,

– вважають автори законопроєкту.

У пояснювальній записці другого проєкту звернули увагу на те, що штрафи виписуються безпосереднього під час виявлення правопорушення працівником Національної поліції або інспектором з паркування. Тому страждає оперативність реагування, особливо у випадках, коли порушення є короткотривалим або вчиняється поза зоною постійного контролю уповноважених посадових осіб.

Автори переконані, що недостатньо буде лише підвищити розмір штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю. Варто також удосконалити механізми виявлення і належної фіксації та опрацювання правопорушень.

Тож посилення адміністративної відповідальності можуть одночасно поєднати з запровадженням цифрового механізму фото- та відеофіксації саме цього правопорушення. Для цього використовуватиметься Єдиний державний вебпортал електронних послуг, а передавати дані зможуть свідки.

В електронному вигляді пропонують проводити ідентифікацію користувача, фіксувати дати, час, місце та географічні координати, де сталося правопорушення. Належним чином відбуватиметься й перевірка та зменшення ризику подання недостовірної або зміненої інформації.

Загалом автори пропонують ефективно захищати права осіб з інвалідністю у сфері дорожнього руху та удосконалити покарання для порушників.

У Кодексі України про адміністративні правопорушення закріплять можливість фіксації свідком порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. Проте фіксація має відповідати технологічним вимогам.

Звичайно, й підвищення розміру штрафу за неправомірне використання місць для осіб з інвалідністю та за неналежне облаштування таких місць теж передбачається.

Нагадаємо, з 5 березня в Україні набув чинності Закон, який зобов'язує облаштовувати окремі паркомісця для автомобілів, що перевозять дітей віком до трьох років. Скористатися ними зможуть водії, на транспортному засобі з відповідним розпізнавальним знаком.

Також передбачається, що органи влади сприятимуть створенню окремих паркомісць для вагітних жінок, людей похилого віку та ветеранів.

За порушення правил паркування на спеціальних місцях для людей з інвалідністю й надалі передбачені значні штрафи, а неправильно припаркований автомобіль можуть евакуювати.