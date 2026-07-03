Скважина без разрешения – незаконна: в правительстве предлагают ужесточить штрафы за пользование водой

В Украине могут ужесточить ответственность за использование подземных вод, то есть за обустройство скважин. В настоящее время в Раде рассматриваются два соответствующих законопроекта.

За незаконное использование подземных вод предлагают ужесточить штраф

Сразу два законопроекта, которые пока только обсуждаются, предлагают увеличить размер штрафов с символических до более существенных. Поэтому, если изменения будут приняты, людям придется оформлять разрешения, чтобы избежать потери денег. Об основных будущих правилах говорится в законопроектах №№ 15096 и № 15096-1, который является альтернативным.

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Действующие штрафы за незаконное использование подземных вод составляют 51–85 гривен для физических лиц и 85–136 гривен для должностных лиц. Такие суммы позволяли игнорировать требования, ведь незначительный штраф заплатить легче. Это не устраивает правительство и экологов.

Сейчас законопроекты обсуждаются в профильном комитете Верховной Рады. Согласно им, граждан могут штрафовать за незаконные скважины на различные суммы. За первое нарушение штраф составит от 1 700 до 3 400 гривен. Если специалисты обнаружат повторное нарушение, то размер санкций увеличится до 3 400 – 5 100 гривен.

Максимальная сумма штрафа для предприятий составит 6 800 гривен, что существенно отличается от нынешнего штрафа. Все это делается для того, чтобы бизнес все же начал легализовать водопользование.

Важно, что новые законопроекты не предусматривают наказания за наличие обычных колодцев и небольших скважин. То есть привычное бытовое водопользование – для дома, полива или нужд домашнего хозяйства – не запрещается. А вот коммерческое использование значительного количества воды будет караться штрафами. Речь идет об использовании скважин для автомоек, заведений общественного питания, гостиничных комплексов, аграрных предприятий и промышленных производств. Для таких целей пользователь должен получить специальное разрешение.

Украинцы могут легализовать скважину

Человек может получить разрешение на специальное водопользование, если у него есть техническая документация на скважину и он обустроит возле нее санитарно-защитную зону.

Подведем итог: государство не планирует получать деньги именно за счет штрафов, а хочет сделать все возможное, чтобы количество нелегальных скважин сократилось. Это помогло бы сохранить водные ресурсы и предотвратить проблемы с водоснабжением. Штрафы – это лишь возможность оказать влияние на граждан, которые планируют работать с нарушениями.

В Украине вырастут тарифы на воду

В Украине с 1 июля во многих городах начнут пересматривать тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. После изменений в законодательстве право устанавливать тарифы получили органы местного самоуправления, поэтому единой стоимости по стране больше не будет.

Уже сейчас ряд водоканалов объявил о повышении цен, объясняя это ростом себестоимости услуг из-за подорожания электроэнергии, топлива, материалов и ремонтных работ.

В то же время в некоторых городах подчеркивают, что речь идет не о повышении, а об установлении экономически обоснованных тарифов, которые не пересматривались в течение нескольких лет.