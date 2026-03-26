"Говорить о существовании экспертизы преждевременно": как адвокат комментирует детали скандала с Monobank

После информации о якобы государственной экспертизе, которая подтвердила, что флаг на фоне фото российский, адвокат Карины Кольб прокомментировала ситуацию. Оказалось, банк до сих пор не вышел на связь с девушкой и распространяет данные без разрешения.

Что известно о деталях дела о российском флаге клиентки Mono?

О том, как в банке в очередной раз распространяют конфиденциальную информацию, пишет hromadske.

Адвокат клиентки Monobank, фото которой распространили в соцсетях якобы на фоне флага России, в комментарии для медиа фактически опровергла информацию о проведении экспертизы.

Анастасия Бурковская, которая защищает интересы клиентки банка, рассказала, что не имеет информации о проверке. Якобы ее заказал сам банк, чтобы подтвердить, что на опубликованном фото Карины Кольб действительно российский флаг.

Защитница добавила, что представители Monobank не выходили на контакт с девушкой. В то же время не предоставили файлы, которые попросили адвокаты. Это видео с верификации и любые материалы экспертизы, которую якобы сделали.

Поэтому говорить о существовании или содержании такой экспертизы пока преждевременно. Для ее оценки необходимо понимать, какие вопросы ставились эксперту и какие материалы исследовались – полная видеозапись или только отдельный фрагмент, как указано в публикации,

– пояснила Анастасия Бурковская.

Она отметила, что банк в очередной раз распространил банковскую тайну и личную информацию о клиентке. Однако согласия на соответствующие действия от Карины Кольб не было.

По словам адвоката, ее клиентка удивлена ситуацией "поскольку по ее словам на видеозаписи не может быть российского флага".

Как в Monobank объясняют ситуацию?

9 марта Олег Гороховский распространил сообщение с фото девушки, где на фоне флаг, похожий на российский, пишет о хронологии событий Радио Свобода.

После того сама Карина Кольб вышла из сообщения в соцсетях, где объяснила, что на стене был флаг Словении, а не России. Впоследствии на совладельца банка посыпались обвинения читателей в распространении персональной информации.

У сторонников русского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных. После 12 лет войны мы не можем гарантировать никакой защиты данных коллаборационистам,

– написал Гороховский.

Однако впоследствии, 11 марта, все же извинился и добавил, что будет "лучше фильтровать свои мысли и не забывать о своей ответственности".

После стольких лет войны триколор вызывает гнев. Я увидел флаг и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как человек, который устал от всего, связанного с Россией. Мое отношение к этому флагу не изменилось. Отношение к поступку – так,

– отметил совладелец Monobank.

Также он добавил, что с личными данными все в порядке. А в подобных ситуациях информацию будут передавать исключительно правоохранительным органам.

