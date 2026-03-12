Деталями ситуации в комментарии для "ТСН.ua" поделилась сама Карина Кольб.

Какие подробности рассказала девушка?

Карина Кольб, которой Гороховский выдвинул ряд претензий за якобы российский флаг на стене, заявила, что во время видеоверификации она закрыла герб Словении, из-за чего флаг могли воспринять иначе.

Также в разговоре с медиа она отметила, что на фоне инцидента состояние ее здоровья ухудшилось.

Я не знаю, буду подавать в суд. У меня после этого начались проблемы со здоровьем. Я очень перенервничала, у меня была паника, я попала в больницу. Мне очень плохо, мне сказали, что нервничать не надо,

– рассказала Карина.

Однако на просьбу "ТСН.ua" предоставить фото флага на стене, который, собственно, стал причиной скандала, она не отреагировала.

В то же время девушка добавила, что является дочерью военнослужащего, который получил ранения во время боевых действий и сейчас служит в тылу.

Что известно о семье Карины Кольб?

До начала полномасштабного вторжения Карина вместе с семьей проживала в Чугуевском районе в Харьковской области. Несколько лет назад девушка закончила местную школу, где ее до сих пор хорошо помнят.

Директор учебного заведения Татьяна Билык в комментарии для СМИ рассказала, что сейчас Карина находится в Европе. Также она отметила, что росла девушка в неполной семье и до 7 класса имела другую фамилию.

Отчим, по фамилии Кольб, удочерил девушку и усыновил ее брата. Он с 2014 года защищал Украину, имеет несколько ранений, сейчас служит на Харьковщине,

– добавила директор.

По ее словам, семья пережила немало испытаний, а сам военный с первого дня полномасштабного вторжения стал на защиту государства, воевал на Донецком и Харьковском направлениях, тогда как его семья давно уехала в Германию.

Директор также отметила, что Карина очень уважает и любит своего отчима и заверила, что семья имеет четкую проукраинскую позицию.

"Я обязательно напишу этому ребенку, чтобы поддержать ее. Советую всем посмотреть на то, сколько триколоров есть в мире. Не только в России", – эмоционально добавила Татьяна Билык.

Описывая Карину, директор отметила, что это "очень хороший ребенок".

Скандал также прокомментировала мать Карины Кольб. Она отметила, что ее семья является патриотической, а публикация соучредителя банка Гороховского изрядно удивила ее.

Я поражена, что мой ребенок пострадал из-за руководителя банка, что он опубликовал фото и написал, что заблокировали "из-за немытой головы". Относительно флага России, то у меня два дня была истерика, потому что мы патриоты Украины. Мой муж служит, получил ранение. Хотя еще в начале войны мог уехать, как многодетный отец. А тут этот банкир просто обгадил нашу семью,

– говорит Ольга Кольб.

Что о ситуации говорят в Monobank?