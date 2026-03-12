Деталями ситуації у коментарі для "ТСН.ua" поділилась сама Карина Кольб.

Які подробиці розповіла дівчина?

Карина Кольб, якій Гороховський висунув низку претензій за начебто російський прапор на стіні, заявила, що під час відеоверифікації вона закрила герб Словенії, через що прапор могли сприйняти інакше.

Також у розмові із медіа вона зауважила, що на тлі інциденту стан її здоров'я погіршився.

Я не знаю, подаватиму до суду. У мене після цього почалися проблеми зі здоров'ям. Я дуже перенервувала, у мене була паніка, я потрапила до лікарні. Мені дуже погано, мені сказали, що нервувати не треба,

– розповіла Карина.

Однак на прохання "ТСН.ua" надати фото прапора на стіні, який, власне, став причиною скандалу, вона не відреагувала.

Водночас дівчина додала, що є донькою військовослужбовця, який отримав поранення під час бойових дій і нині служить у тилу.

Що відомо про родину Карини Кольб?

До початку повномасштабного вторгнення Карина разом із родиною проживала в Чугуївському районі у Харківській області. Декілька років тому дівчина закінчила місцеву школу, де її досі добре пам'ятають.

Директорка навчального закладу Тетяна Білик у коментарі для ЗМІ розповіла, що наразі Карина перебуває в Європі. Також вона зауважила, що зростала дівчина в неповній родині й до 7 класу мала інше прізвище.

Вітчим, на прізвище Кольб, удочерив дівчину та всиновив її брата. Він від 2014 року захищав Україну, має кілька поранень, зараз служить на Харківщині,

– додала директорка.

За її словами, родина пережила чимало випробувань, а сам військовий з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист держави, воював на Донецькому та Харківському напрямках, тоді як його родина давно виїхала до Німеччини.

Директорка також наголосила, що Карина дуже поважає та любить свого вітчима та запевнила, що родина має чітку проукраїнську позицію.

"Я обов'язково напишу цій дитині, щоб підтримати її. Раджу всім подивитися на те, скільки триколорів є у світі. Не тільки у Росії", – емоційно додала Тетяна Білик.

Описуючи Карину, директорка наголосила, що це "дуже добра дитина".

Скандал також прокоментувала мати Карини Кольб. Вона наголосила, що її родина є патріотичною, а публікація співзасновника банку Гороховського неабияк здивувала її.

Я вражена, що моя дитина постраждала через керівника банку, що він опублікував фото і написав, що заблокували "через немиту голову". Щодо прапору Росії, то у мене два дні була істерика, бо ми патріоти України. Мій чоловік служить, отримав поранення. Хоча ще на початку війни міг виїхати, як багатодітний батько. А тут цей банкір просто обгидив нашу родину,

– каже Ольга Кольб.

Що про ситуацію кажуть у Monobank?