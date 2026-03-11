Об этом Олег Гороховский написал в своем телеграм-канале.

Смотрите также Новая выгода: как Пундики от Mono помогут сэкономить деньги украинцам

Что написал Гороховский относительно публикации фото клиентки?

После стольких лет войны триколор вызывает гнев. Я увидел флаг и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как человек, который устал от всего, связанного с Россией,

– отметил Олег Гороховский, говоря о фото девушки, которое он выложил в сеть.

Банкир отметил, что его отношение к флагу, который был позади девушки, не изменился. Однако отношение к поступку – так

В то же время Гороховский заверил клиентов monobank, что с их персональными данными все в порядке и никогда не будет иначе. Ведь это – приоритет банка.

"Мы – один из самых атакованных кибервойсками России украинский банк и главная цель врага в финансовом секторе. За все время войны у нас не было ни одной утечки информации", – отметил бизнесмен.

Олег Гороховский поделился, что сделал выводы из сложившейся ситуации, и, если вдруг возникнет что-то похожее, то вся информация будет передаваться исключительно в правоохранительные органы.

Кто разочаровался – извините. Буду лучше фильтровать свои мысли и не забывать о своей ответственности,

– резюмировал соучредитель monobank.

С чего начался скандал с фото?