Первый паспорт не всегда бесплатный: когда за него придется заплатить

Паспорт гражданина Украины является ключевым документом, который подтверждает личность человека и его гражданство. В то же время многие родители не до конца понимают, когда именно ребенку нужно оформлять этот документ впервые, как проходит процедура и предусмотрена ли оплата за его получение.

Когда оформляется первый паспорт в Украине?

В соответствии с Законом Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", обязанность получить паспорт гражданина Украины возникает после достижения 14-летнего возраста.

Интересно Отсрочка не отменяет воинский учет: нужно ли появляться в ТЦК

Для граждан, которые получают паспорт впервые в 14 лет, административная услуга в государственных органах является бесплатной. В то же время в сервисных центрах ГП "Документ" может предусматриваться дополнительная оплата за сервисные услуги.

Как оформить первый паспорт?

Оформить первый паспорт можно через территориальные подразделения Государственной миграционной службы, Центры предоставления административных услуг или сервисные центры государственного предприятия "Документ".

Обратите внимание! Стандартный срок изготовления документа составляет до 20 рабочих дней после подачи заявления.

Порядок оформления документа дополнительно определен постановлением Кабинета Министров №30. Согласно им, первый паспорт оформляется в форме ID-карты с бесконтактным электронным носителем, который содержит основные персональные данные владельца.

Какие документы надо к паспорту?

Для оформления первого паспорта обычно нужно подать свидетельство о рождении, документы родителей, идентификационный код (при наличии) и документы о месте жительства.

Важно! В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные подтверждающие документы в зависимости от жизненной ситуации заявителя.

Отказать в выдаче паспорта могут, если лицо не достигло установленного возраста, не имеет гражданства Украины, подало неполный пакет документов или если предоставленные данные не подтверждаются государственными реестрами.

Обязательно ли заменять паспорт книжечку на ID-карту?