Обжалование решений ТЦК: через какое время человек должен получить ответ

В Украине сроки рассмотрения жалоб на действия или бездействие районных ТЦК зависят от типа обращения. Нарушение этих сроков или перенаправление жалобы в орган, чьи решения обжалуются, является прямым нарушением законодательства.

Обжалование штрафов и особые требования к ТЦК

Территориальные центры комплектования имеют юридические рамки для рассмотрения обращений военнообязанных в органы военного управления. Отсчет всех законодательных сроков начинается именно с момента регистрации жалобы в самом органе, а не с даты ее отправки почтовым отделением. Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.ua".

Если гражданин подает обычную жалобу на бездействие или противоправные действия районного ТЦК, то согласно Закону Украины "Об обращениях граждан" максимальный срок ее рассмотрения составляет один месяц со дня поступления в учреждение.

По словам адвоката, в случае, когда обращение не требует дополнительного изучения, ответ должен быть предоставлен безотлагательно или не позднее 15 дней.

В случаях, когда решить вопрос в течение месяца невозможно, руководитель центра комплектования или его заместитель имеет право продлить срок рассмотрения. Однако общий срок рассмотрения жалобы ни в коем случае не может превышать 45 дней, о чем заявителя обязаны уведомить в письменной форме.

Если же обжалуется постановление ТЦК об административном штрафе, действует специальный срок: 10 дней с момента поступления жалобы в соответствии со статьей 292 Кодекса Украины об административных правонарушениях,

– написал эксперт.

Юрий Айвазян подчеркнул, что законодательство запрещает областным ТЦК пересылать обращения для рассмотрения в тот районный ТЦК, действия или решения которого непосредственно обжалуются. Орган более высокого уровня должен самостоятельно дать правовую оценку такой ситуации.

Напомним, штрафы за нарушение правил воинского учета вполне реально обжаловать в суде. От истца требуется исковое заявление с обоснованием незаконности решения центра комплектования.

В июне Уполномоченный по правам человека сообщал, что за полгода в его Офис поступило более трех тысяч жалоб на действия военнослужащих ТЦК, но реальное количество нарушений может быть втрое больше.

Жалобы касались, в частности, применения физической силы, использования балаклав и снятия знаков различия во время мобилизационных мероприятий.