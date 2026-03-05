Альтернатива принудительной мобилизации: как подписать контракт с ВСУ в 2026 году

Служба по контракту имеет ряд преимуществ перед мобилизацией. Человек таким образом получает больше прав, а рекрутинг помогает набирать мотивированных бойцов.

Почему контрактная служба в ВСУ лучше, чем принудительная мобилизация?

В последнее время в Силах обороны изменилась система комплектования. Украинцы могут прозрачно поступать на службу по контракту или через мобилизацию. При таких условиях учитывается профессия и пожелания кандидата, который фактически сам выбирает место службы. Об этом рассказали в Министерстве обороны.

Поэтому человек может превратить свой гражданский опыт в эффективное оружие для защиты страны. Рекрутинг позволяет проводить добровольную мобилизацию граждан Украины в возрасте 18 – 25 лет, иностранцев и лиц без гражданства. Люди заключают контракт.

Для граждан в возрасте 18 – 25 лет контракт подписывается на 1 -2 года. За выполнение условий предусмотрено денежное вознаграждение, а после завершения контракта можно оформить отсрочку, сроком на 1 год.

Граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет мобилизуются в приоритетные подразделения. Однако заключая контракт через рекрутинг у них есть право выбирать бригаду и служить именно там, где будет нужен их опыт. Бригады утверждают, что те, кто пришел служить через рекрутинг (в том числе и те, кто вернулись с СЗЧ) будут занимать именно выбранную должность. Перевести их на другую командиры не имеют права.

То есть если человек пришел в артиллерийское подразделение, то он не станет пехотинцем, когда приедет на место выполнения задач.

В Силы обороны могут присоединиться и мужчины, в возрасте от 60 лет. Их берут на службу исключительно путем заключения контракта. Его ввели после соответствующего Указа президента.

В Минобороны отмечают, что контракт обеспечивает значительно более высокие юридические гарантии по сохранению должности и устанавливает гибкие сроки – от 1 до 10 лет службы, или этот срок может быть продлен до объявления демобилизации.

Подписать контракт с бригадами можно через:

центры рекрутинга по родам войск ВСУ;

рекрутинговые центры подразделений;

цифровые платформы: Lobby X, Work.ua, robota.ua, Резерв+. В Действии с помощью проекта Армия дронов публикуются вакансии исключительно для специалистов по БпЛА и роботизированным комплексам;

Гражданские центры рекрутинга на базе ЦПАУ.

Какие шаги для начала службы?

Сначала человек находит для себя желаемую вакансию и общается с представителем воинской части. Командование дает рекомендательное письмо – отношение – в котором указана должность.

Далее человек проходит военно-врачебную комиссию и психологическое тестирование.

Важно! Во всем этом процессе ТЦК только оформляет документы, а не привлекается к принудительному распределению.

После всех этих шагов кандидаты, которые имеют военный опыт, направляются сразу в часть. Новички же проходят базовую общевойсковую подготовку, что длится 51 день.

Если несмотря на наличие рекомендательного письма в ТЦК или учебном центре кто-то нарушил права контрактника, он может обратиться к рекрутеру. Также можно оставить жалобу на горячей линии Минобороны по телефону 15 12.

