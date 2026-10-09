У ветеранов появится свой координатор: как будет работать новая служба сопровождения

В Украине создают Государственную службу сопровождения ветеранов, которая будет предоставлять каждому уволенному с военной службы персонального координатора. Специалист будет помогать с восстановлением здоровья, юридическими вопросами, выплатами и трудоустройством, избавляя от необходимости самостоятельно обходить учреждения.

Автоматическое распределение и CRM-система "Оскар"

Государство разрабатывает модель, чтобы военнослужащий после службы мог легче интегрироваться в гражданскую жизнь. Планируется, что сопровождение ветерана будет передаваться от части к специалисту по сопровождению. Подразделение будет иметь свои обязанности до увольнения военнослужащего, а специалист – свои. Такую модель заместитель министра обороны Любовь Галан представила представителям Посольства Канады. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Так, воинские части должны полностью урегулировать юридические и финансовые вопросы, прежде чем уволить человека со службы. Также командование должно будет собрать информацию о потребностях ветерана. Далее, при необходимости, информацию передадут специалисту по сопровождению.

После увольнения военнослужащего этот специалист становится координатором: помогает ветерану найти программы и услуги, координирует взаимодействие с учреждениями, ответственными за медицинские и социальные услуги, выплаты и компенсации,

– говорится в сообщении.

Кроме того, новую концепцию поддержки военнослужащих представили на заседании Координационного штаба. Основой для создания Государственной службы сопровождения ветеранов станет Государственное ветеранское пространство.

Как отмечают в Министерстве по делам ветеранов, главная цель реформы – избавить демобилизованных военных от необходимости самостоятельно искать нужные услуги и ходить по кабинетам различных ведомств.

После получения заключения военно-врачебной комиссии или информации о демобилизации данные ветерана автоматически будут поступать в CRM-систему "Оскар".

За каждым защитником или защитницей будет закреплен персональный специалист, который обязан выйти на связь в течение 24 – 48 часов. Во время первого разговора координатор оценит потребности человека: от медицинской помощи и протезирования до решения жилищных вопросов и возможностей трудоустройства.

Критерием работы и сопровождения должно быть не количество консультаций или выданных направлений, а фактический результат для ветерана и его семьи,

– подчеркнул первый заместитель министра по делам ветеранов Сергей Рекун.

На основе этих данных будет формироваться индивидуальный план действий, который ветеран сможет удобно согласовать через приложение Дия.

Координатор будет сопровождать военнослужащего на всех этапах и следить за тем, чтобы назначенные услуги были фактически получены. Специалист будет организовывать взаимодействие с Минобороны, Минздрава, службой занятости и местными властями.

Кроме того, правительство планирует отказаться от старой системы нагрузки, при которой на одного специалиста приходилось до 100 человек. Вместо этого будет введена балльная система, которая будет учитывать сложность каждого отдельного случая и необходимый объем помощи.

Напомним, реформа системы специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц была инициирована в рамках программы общего совершенствования политики в отношении ветеранов. Кроме того, планируется улучшить направления медицинской помощи, реабилитации и протезирования.

В 2027 году на потребности ветеранов и членов их семей в государственном бюджете планируется заложить около 18,5 миллиарда гривен.