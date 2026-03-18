Без боевых задач: Рада рассмотрит идею о трехмесячной адаптации для военных

Законодатели предлагают урегулировать правило, согласно которому военных сразу не будут отправлять на боевые задачи после обучения. Такие изменения объясняют тем, что многие военные не успевают пройти подготовку к современным условиям войны, поэтому на фронте наблюдается больше потерь.

Что предлагается в законопроекте №15086?

Сейчас война на фронте заставляет привлекать больше артиллерии, различных БпЛА и FPV-дронов, а тактическая обстановка несколько усложнилась. Эксперты и командиры определяют, что именно в первые дни после прибытия на фронт есть потери среди новобранцев. В это время военный еще не привык к боевому стрессу, не знает позиций и не интегрировался в подразделение. Поэтому законопроект №15086 предлагает ввести так называемый период адаптации.

Смотрите также Увольнение со службы из-за пенсии: позволяет ли это закон во время войны

Если инициативу депутатов поддержат, то может вырасти процент сохранения жизни личного состава и эффективного выполнения задач.

Пока же новички после базовой общей военной подготовки или военного вуза сразу попадают на передовую. Они не успевают пройти адаптацию и приобретение практических навыков. Поэтому минимальный срок "адаптационного периода" может составлять три месяца. В течение этого времени новички не будут привлечены к боевым задачам.

Стоит отметить! Это правило будет касаться военных, которые присоединились к армии по контракту проходят службу по контракту или были призваны по мобилизации.

Для военных создадут гарантии минимального срока адаптации и надлежащей подготовки. Авторы проекта предусматривают, что новые нормы будут способствовать боевой готовности и профессиональной способности военнослужащих. Лучшая подготовка поможет усилить боеспособность подразделений в сложных условиях боев, сохранению жизней и здоровья украинских защитников.

Сколько длится БЗВП для военных в Украине?

У Министерстве обороны Украины объяснили, что военные проходят базовую общую военную подготовку в течение 51 дня. 42 суток происходит непосредственное обучение, что включает:

ознакомительный курс – 1 сутки;

курс индивидуальной подготовки – 21 сутки;

курс изучения действий в составе подразделения – 17 суток;

комплексное тактическое занятие – 3 суток.

Для новых военных также дают 7 выходных дней и двое суток для решения административных вопросов.

Уже с первого дня БЗВП военные получают денежное обеспечение, минимальный размер которого составляет 20 тысяч 130 гривен.

Что стоит знать о подготовке к службе в 2026 году?