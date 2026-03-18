Запретил перевод без согласия: Верховный Суд встал на сторону многодетного военного

Многодетного отца, служащего в Вооруженных Силах Украины, командование хотело перевести в другой регион. Верховный Суд поддержал военного, который обжаловал свой перевод.

Об этом сообщили в Судебно-юридической газете.

Смотрите также Бумаги наберут юридическую силу: как военным можно заверить документы у командира

Что решил Верховный Суд с переводом?

Отмечается, что в постановлении от 7 февраля 2024 года № 640/14949/22 Верховный Суд рассмотрел вопрос перевода военнослужащих в другой регион без их согласия. Речь идет о военных, имеющих право на отсрочку.

Полковника и добровольца ВСУ хотели перевести для службы из Киева в Донецкую область с понижением в должности. Решение принимали согласно приказу Главнокомандующего ВСУ.

Военный его обжаловал. Он ссылался на то, что как отец троих несовершеннолетних детей, имеет гарантии служить только по месту жительства и с его согласия.

Суд первой инстанции удовлетворил иск. Апелляционный суд отменил это решение и отказал в иске. В то же время Верховный Суд удовлетворил кассацию, став на сторону истца.

В решении указано, что родители трех и более детей до 18 лет имеют право на отсрочку от мобилизации. Поэтому для них действуют дополнительные гарантии, такие как служба по месту жительства и невозможность перевода без согласия.

Соответствующий приказ о переводе многодетного военного Суд признал прямым нарушением закона.

Последние изменения в мобилизации