Снятие или исключение с воинского учета: в чем разница и кого это касается

Снятие с воинского учета не означает, что человека больше не могут поставить на учет, а исключение подразумевает прекращение пребывания на учете по установленным законом основаниям. Разница между этими процедурами важна, в частности, для тех, кто меняет место жительства, достигает определенного возраста или имеет заключение о негодности к военной службе.

Чем отличается снятие с воинского учета от исключения

Как указано в статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", снятие и исключение с воинского учета имеют разные основания и правовые последствия, отмечают в ТЦК и СП.

Снятие с воинского учета – это процедура, после которой при определенных обстоятельствах человек может быть поставлен на учет повторно. Например, это происходит при смене места жительства, когда военнообязанный становится на учет в ТЦК и СП по новому адресу.

Исключение из воинского учета означает прекращение пребывания на нем на основаниях, прямо определенных законом. К таким основаниям относятся, в частности, признание негодящим к военной службе или достижение предельного возраста пребывания в запасе.

Кого могут снять с воинского учета

Перечень зависит от того, к какой категории относится человек: призывники, военнообязанные или резервисты.

В частности, с воинского учета призывников снимают тех, кто достиг 25 лет. После этого происходит постановка на учет военнообязанных. Также основанием может служить переезд в другую местность при условии постановки на учет в соответствующем ТЦК и СП по новому месту жительства.

Среди других оснований для снятия с учета призывников – направление на альтернативную (невоенную) службу, поступление на военную службу или в военное учебное заведение, а также направление для отбывания наказания или применение принудительных мер медицинского характера.

Для военнообязанных и резервистов основаниями, в частности, являются переезд с последующим постановкой на учет по новому месту жительства, призыв или зачисление на военную службу, а также отдельные случаи, связанные с пребыванием в военном оперативном резерве или прохождением службы.

Кого исключают из воинского учета

В соответствии со статьей 37 закона, исключению из воинского учета в ТЦК и СП подлежат граждане Украины, которые:

умерли, признаны без вести пропавшими или объявлены умершими в установленном законом порядке;

лишились гражданства Украины;

признаны негодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе;

были кандидатами на военную службу по контракту в предусмотренном законом порядке, но не были приняты на службу;

уволены с военной службы по контракту на основаниях, определенных законом.

Поэтому решающее значение имеет не само название процедуры, а конкретное основание, предусмотренное законом. Если речь идет об изменении места учета, это не то же самое, что исключение. А для исключения по состоянию здоровья необходимо иметь надлежащим образом оформленные документы и соответствующее решение.

К слову, изменение имени, фамилии или других паспортных данных не влияет на мобилизационные мероприятия. Таким образом, юристы отмечают: если мужчину списали с воинского учета, то изменение каких-либо данных не влияет на это решение. То есть, изменив фамилию, невозможно вновь стать пригодным к военной службе.