Спасает ли соглашение о примирении от ответственности: суд решил спор о нетрезвом ДТП

В Украине стороны спора могут заключить соглашение о примирении, и в таком случае виновный освобождается от серьезной ответственности. Такая практика часто применяется судами по делам о дорожно-транспортных происшествиях.

Поддержал ли суд соглашение о примирении между участниками ДТП?

В Житомирской области водитель, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения совершил ДТП. Из-за этого пострадала женщина, но виновный получил нетяжелое, но предусмотренное законом наказание. Об этом говорится в материалах дела №284/1083/24.

Решением суда было утверждено соглашение о примирении между женщиной, которая получила ранения из-за ДТП. Она пострадала из-за того, что водитель в нетрезвом состоянии нарушал правила дорожного движения и повредил авто. Часть транспортного средства отлетела и попала в пешехода.

В суде речь шла о том, что стороны решили проблему мирно. Между потерпевшей и водителем было заключено соглашение о примирении. Они договорились, что обвиняемый заплатит 34 тысячи штрафа, а также лишен права управления авто, сроком на 3 года.

В апелляционном суде такое решение суда первой инстанции поддержали. Однако с ним не согласился прокурор. Он настаивал, что мирное соглашение в подобном деле не может применяться, ведь управление в состоянии опьянения является вопросом публичного интереса. В таких делах должно применяться суровое наказание виновных лиц.

В подтверждение своих слов прокурор заявил, что сама статья 286-1 Уголовного кодекса предусматривает, что общественный интерес должен преимущественно учитываться судом. Прокурор предложил передать дело на рассмотрение объединенной палаты Кассационного уголовного суда.

Напомним! Кассационный суд рассматривает вопрос на основе уже установленной судебной практики. Он также проверяет правильность применения норм права судами низших инстанций и может менять правовые подходы.

Что решил Верховный Суд?

Сначала вопрос решали в Верховном Суде. Там было решено, что в Кассационный Суд передавать дело нужно, если нужно отступать от ранее сформированной правовой позиции Верховного Суда. Но это дело к таковым не относится. Заявление прокурора считается необоснованным.

Кроме того, преступление, о котором идет речь, относится к нетяжелым, а потому разрешается заключение соглашения о примирении, согласно Уголовно-процессуальному кодексу.

На обвинения прокурора о том, что в деле о ДТП следует применять правило общественного интереса, суд также ответил. Выяснилось, что эта норма применяется, когда человека освобождают от наказания. А водителя же фактически наказали штрафом и лишением прав.

Поэтому Верховный Суд утвердил, что решение о наказании мужчине было правильным с учетом заключенного соглашения о примирении. Ходатайство заместителя руководителя Житомирской областной прокуратуры решено оставить без удовлетворения.

В Коломые суд признал виновной водительницу Mercedes-Benz, которая въехала в выбоину на дороге и повредила автомобиль. Из-за наезда на яму машина получила порезы резины правых колес. Суд установил, что женщина не учла дорожную обстановку и не смогла вовремя отреагировать на препятствие. По статье 124 КУоАП ей назначили штраф в размере 850 гривен, а дополнительно она должна была оплатить судебный сбор.

Также приговорили к 7 годам тюрьмы водителя, который совершил за смертельное ДТП на блокпосту в Киеве. Событие произошло в июле 2023 года. Во время комендантского часа мужчина на большой скорости влетел в блокпост и сбил двух нацгвардейцев. Один военнослужащий погиб на месте, другой получил травмы. Суд также запретил водителю управлять транспортными средствами в течение трех лет.