Необходимые справки из ПФУ можно получить онлайн: пошаговая инструкция, чтобы избежать очередей

Для оформления пенсий, субсидий или льгот часто требуются выписки, которые можно оформить за несколько минут. Не все граждане знают, как получить необходимые документы через приложение или сайт Пенсионного фонда.

Украинцы могут оформить выписки и справки на портале ПФУ

Благодаря цифровизации документов гражданам теперь не обязательно обращаться в отделения Пенсионного фонда, стоять в очередях и решать вопросы. О том, как получить выписку из ПФУ, рассказал автор YouTube-канала "Народная дума" Александр Дубровский.

Получить выписку можно через приложение Пенсионного фонда или на портале. Гражданину необходимо зайти в свой аккаунт, то есть авторизоваться в "Кабинете пенсионера" с помощью квалифицированной электронной подписи или онлайн-банкинга. В нем можно увидеть размер пенсии, стаж, наличие субсидий или льгот.

Здесь можно получить различные справки и выписки непосредственно из Пенсионного фонда, будь то для оформления, уточнения или просто для просмотра всей своей информации,

– рассказал эксперт.

Выписки и справки можно получить в разделе "В ПФУ", который находится внизу мобильного приложения. В нем следует выбрать верхний пункт "Подать запрос", где приведен перечень типов обращений.



Как подать запрос на портале ПФУ / Скриншот

Так, в режиме онлайн можно получить:

справку о доходах пенсионера для получения субсидий;

справку о доходах пенсионера;

выписку из Реестра застрахованных лиц;

справку ОК-5 (о зарплате с 2000 года);

справку о трудовом и страховом стаже;

справку ОК-7 (о заработной плате с 2011 года);

уведомление об открытии персональной электронной учетной карточки;

данные о начисленной заработной плате;

данные о начисленной заработной плате в пределах максимальной величины – коэффициент фактической заработной платы человека к средней;

данные об особых условиях труда;

выписку из электронной трудовой книжки или из Электронного реестра листов нетрудоспособности;

справка о льготах;

справку о размере выплаченных льгот/жилищной субсидии.

Важно отметить, что ОК 7 предоставляет информацию о стаже с 2011 года, а ОК 5 – с 2000 года. Именно эти справки, по словам автора, требуются от человека при оформлении любых льгот, субсидий и т. п. Такие справки может получить не только пенсионер, но и работающие граждане.

Поскольку пользователь авторизован, то для подачи запроса его данные подтянутся автоматически. Далее нужно заполнить незаполненные поля, поставить отметку о согласии на обработку персональных данных и отправить запрос.

Если нажать на функцию "перейти к обращениям", то именно там пользователь увидит ответ. Также она дополнительно отображается в уведомлениях. Чтобы скачать PDF-файл, нужно нажать на раздел с электронными документами непосредственно в ответе. Его можно загрузить на устройство и использовать по мере необходимости.



Готовые справки будут в разделе "Электронные документы" / Скриншот

Дубровский подчеркнул, что иногда ответ может приходить с задержкой из-за загруженности сервиса, но обычно это происходит за две–три минуты.

Расскажу вам лайфхак, как сделать это быстрее. Обращайтесь либо очень рано утром, либо ночью, потому что ответ выдает система автоматически… Когда нагрузка на нее меньше, в это время обращайтесь – и вам повезет. То есть все будет быстро и максимально доступно,

– отметил автор.

Также через онлайн-систему пользователь может подать жалобу, предложение или заявление в конкретный отдел Пенсионного фонда.

Напомним, с 2 августа 2026 года в Украине меняются правила подтверждения страхового стажа. Большинству граждан больше не придется самостоятельно собирать документы, если необходимые сведения уже есть в государственных реестрах. Пенсионный фонд самостоятельно будет получать информацию о трудовой деятельности, заработной плате, уплате ЕСВ и другие данные, необходимые для назначения или перерасчета пенсии.

Если эти сведения уже содержатся в электронных базах, требовать от человека дополнительные подтверждающие документы будет запрещено. Если же нужной информации в реестрах не будет, ПФУ сообщит об этом заявителю. В таком случае страховой стаж можно будет подтвердить другим способом, в частности через электронный кабинет ПФУ.