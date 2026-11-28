Период со дня, когда человек начал служить в армии, до дня, когда его исключили из списков воинской части, называется "сроком службы". Закон не устанавливает конкретную его продолжительность. Сроки существуют только для базовой военной службы, а также для привлечения к работе в подразделении на срок действия контракта.

Законодательное разъяснение "сроков военной службы"

Государство не устанавливает определенных сроков службы, и сроков общей демобилизации для всех мобилизованных в Украине нет. Демобилизацию может объявить президент Украины, когда для этого появятся основания. Демобилизацию может объявить президент Украины, когда для этого появятся основания. То есть военные должны служить либо до этого времени, либо до тех пор, пока не появится законное основание для увольнения. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала соучредитель юридической компании J&V Partners, адвокат по уголовному, военному праву и мобилизационным вопросам Юлия Данилова.

Эксперт уточнила, что даже контрактников автоматически не увольняют со службы, если контракт истек во время военного положения. Исключение – подача рапорта об увольнении со службы на основании контракта.

Юлия Данилова Адвокат, соучредительница ЮК J&V Partners Согласно статье 24 Закона "О воинской обязанности и военной службе" началом службы мобилизованного считается день, когда его отправили из ТЦК в воинскую часть, а не день принесения присяги, как многие считают. Окончанием службы считается день, когда его исключили из списков личного состава части. Эти даты важны для стажа, выплат и льгот, поэтому их стоит проверить в военном билете и в выписках из приказов.

Могут ли иметь разные сроки службы те, кто был мобилизован до полномасштабного вторжения, и те, кто был мобилизован после 24 февраля 2022 года

Юлия Данилова уточнила, что Закон не привязывает срок службы к дате мобилизации. Значение, по ее словам, имеет другое: какой правовой режим действует в стране.

Так, в 2014 – 2015 годах, когда не было военного положения, увольнение мобилизованных происходило "в сроки, определенные Указом Президента Украины".

Каждую очередь мобилизованных уволил отдельным указом Президента, примерно через год – полтора службы. Последний такой указ был подписан в сентябре 2016 года, и это последняя очередь увольнения в запас граждан, которые были мобилизованы на военную службу в 2014 – 2015 годах во время действия особого периода,

– сказала адвокат.

К слову, тогда тоже законодательство не содержало норм о сроках службы. Люди увольнялись не потому, что "отслужили срок", а потому, что увольнение согласовывал президент.

Эксперт отметила, что с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а значит, существует отдельный перечень оснований для увольнения. К ним, в частности, относятся:

возраст;

состояние здоровья, негодность к службе по заключению ВВК;

семейные обстоятельства;

приговор суда;

освобождение из плена.

Срока службы нет ни для тех, кого мобилизовали после 24.02.2022, ни для тех, кого призвали ранее и кто служит до сих пор. Длительная служба сама по себе не дает права на увольнение. Уволиться можно на основаниях, перечисленных в ст. 26 Закона, или после объявления демобилизации,

– отметила Юлия Данилова.

Важно, что военнослужащий не может самостоятельно определить конечную дату своей службы. Уволить его может только командир своим приказом и исключительно на основаниях, перечисленных в статье 26 Закона.

Адвокат подчеркнула: если военнослужащий сам решит, что уже "отслужил", и покинет часть, это будет квалифицироваться как самовольное оставление части (нарушение статьи 407 Уголовного кодекса) или дезертирство (нарушение статьи 408 Уголовного кодекса). За это предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, народный депутат Федор Вениславский ранее рассказывал, что демобилизация военнослужащих в Украине возможна только после завершения военного положения. Однако государство может запланировать увольнение отдельных категорий бойцов.

Ключевыми критериями для увольнения станут продолжительность пребывания в зоне боевых действий и наличие ранений, с акцентом на справедливость и предсказуемость процесса.

В мае в Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты, предлагающие новые правила военной службы и механизм демобилизации, в частности "базовые циклы службы", возможность увольнения после 24 месяцев службы, а также гарантии реинтеграции ветеранов.