Законодавче пояснення "строків військової служби"

Держава не встановлює визначені терміни служби, чи строки загальної демобілізації для всіх мобілізованих, в Україні немає. Демобілізацію може оголосити президент України, коли для цього будуть підстави. Тобто військові мають служити або до цього часу, або доки не з'явиться законна підстава для звільнення. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла співзасновниця юридичної компанії J&V Partners, адвокат із кримінального, військового права та мобілізаційних питань Юлія Данілова.

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Експертка уточнила, що навіть контрактників автоматично не звільняють зі служби, якщо контракт закінчився під час воєнного стану. Виключення – подання рапорту про звільнення зі служби на підставі контракту.

Юлія Данілова Адвокат, співзасновниця ЮК J&V Partners За статтею 24 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" початком служби мобілізованого вважається день, коли його відправили з ТЦК до військової частини – не днем складання присяги як багато хто трактує. Закінченням служби вважається день, коли його виключили зі списків особового складу частини. Ці дати важливі для стажу, виплат і пільг, тож їх варто перевірити у військовому квитку та у витягах із наказів.

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Чи можуть мати різні строки служби ті, хто був мобілізований до повномасштабного вторгнення, та після 24 лютого 2022 року

Юлія Данілова уточнила, що Закон не прив'язує строк служби до дати мобілізації. Значення, за її словами, має інше: який правовий режим діє в країні.

Так у 2014 – 2015 роках, коли не було воєнного стану, звільнення мобілізованих відбувалося "у строки, визначені Указом Президента України".

Кожну чергу мобілізованих звільняли окремим указом Президента, приблизно через рік – півтора служби. Останній такий указ підписали у вересні 2016 року, і це остання черга звільнення у запас громадян, які були мобілізовані на військову службу у 2014 – 2015 роках під час дії особливого періоду– сказала адвокат.

До слова, тоді теж законодавство не містило норм про терміни служби. Люди звільнялися не тому, що "відслужили строк", а тому, що звільнення погоджував президент.

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Експертка сказала, що від 24 лютого 2022 року діє воєнний стан, а отже є окремий перелік підстав для звільнення. Це, зокрема:

вік;

стан здоров'я, непридатність до служби за висновком ВЛК;

сімейні обставини;

вирок суду;

звільнення з полону.

Строку служби немає ні для тих, кого мобілізували після 24.02.2022, ні для тих, кого призвали раніше і хто служить досі. Тривала служба сама по собі не дає права на звільнення. Звільнитися можна з підстав, перелічених у ст. 26 Закону, або після оголошення демобілізації– зазначила Юлія Данілова.

Важливо, що військовий не може визначити кінцеву дату своєї служби. Звільнити може лише командир своїм наказом і тільки з підстав, які перелічує стаття 26 Закону.

Адвокатка наголосила: якщо військовий сам вирішить, що вже "відслужив", і покине частину, це буде кваліфікуватись як самовільне залишення (порушення статті 407 Кримінального кодексу) або дезертирство (порушення статті 408 Кримінального кодексу). За це передбачена кримінальна відповідальність.

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Нагадаємо, народний депутат Федір Веніславський раніше розповідав, що демобілізація військовослужбовців в Україні можлива лише після завершення воєнного стану. Проте держава може запланувати звільнення окремих категорій бійців.

Ключовими критеріями для звільнення стануть тривалість перебування в зоні бойових дій та наявність поранень, з акцентом на справедливість і передбачуваність процесу.

У травні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, що пропонують нові правила військової служби та механізм демобілізації, зокрема "базові цикли служби", можливість звільнення після 24 місяців служби, а також гарантії реінтеграції ветеранів.