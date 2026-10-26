Масової демобілізації не буде: у Раді назвали умови для звільнення військових

Кого торкнуться нові правила звільнення

У Верховній Раді впевнені, що обіцянки про загальне звільнення бійців у нинішніх умовах є політичним популізмом. В інтерв'ю виданню "Новини.LIVE" народний депутат і член профільного комітету Верховної Ради Федір Веніславський розповів, що питання повного завершення служби до кінця війни взагалі не може розглядатися як реалістичний сценарій.

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Водночас Міністерство оборони за дорученням президента вже розробляє спеціальний алгоритм для демобілізації окремих захисників. Основна мета нового механізму – зробити процес звільнення передбачуваним та справедливим для тих, хто виконує бойові завдання найдовше.

Серед ключових критеріїв для майбутнього звільнення розглядають:

тривалість перебування в зоні бойових дій;

наявність поранень.

В оборонному відомстві зараз формують чіткі пропозиції щодо того, які саме категорії військових зможуть скористатися цим правом.

Федір Веніславський наголосив, що під час формування критеріїв необхідно враховувати не лише тих, хто мобілізувався після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Значна частина українських військовослужбовців безперервно бере участь у захисті країни ще з 2014 року і так само потребує чітких термінів виходу в запас.

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Питання демобілізації до закінчення правового режиму воєнного стану стояти не може апріорі– підкреслив нардеп.

Хто першим буде звільнений під час демобілізації

Нагадаємо, порядок звільнення військових після демобілізації залежатиме від рішення глави держави. Проте вже зараз відомий один зі сценаріїв: контрактники зможуть звільнитися після демобілізації, не чекаючи закінчення терміну контракту, якщо не мають бажання продовжувати службу. Мобілізовані зможуть повернутися додому одразу.

У травні у Верховній Раді з'явилися законопроєкти №15233 та №15234, що передбачали нові правила демобілізації та проходження військової служби під час воєнного стану. Автори пропонували 24-місячний цикл військової служби та механізми реінтеграції ветеранів.