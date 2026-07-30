Отказ от теста на опьянение не поможет избежать наказания: суд объяснил правила для водителей

Если водитель отказывается пройти проверку на алкогольное опьянение, то у суда есть основания признать его виновным в административном правонарушении. Очередное дело, что рассматривалось в суде, это доказало.

Водитель не учел все последствия отказа от прохождения теста на алкогольное опьянение

Водитель получил штраф и лишение права управления транспортным средством после того, как дважды отказался от проверки на состояние опьянения. Апелляционный суд поддержал решение предыдущей инстанции, учитывая факты, представленные правоохранительными органами. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Судебной власти Украины.

В Херсоне суд вынес решение о наказании водителя, который управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. Полицейские заявили, что его состояние и поведение во время проверки явно указывали на то, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Однако мужчина отказался пройти тест на алкоголь, при этом не захотел сдавать его ни на месте задержания, ни в больнице.

Суд первой инстанции наложил на нарушителя штраф в размере 17 тысяч гривен, а также лишил его права управления автомобилем на год.

Однако водитель и его защитник обратились в апелляционный суд. Они пытались оспорить действия полицейских, утверждая, что те остановили автомобиль безосновательно, а также нарушили процедуру проведения осмотра. Именно сотрудники полиции, по мнению адвоката, склонили мужчину отказаться от теста на опьянение.

Однако полицейские предоставили суду записи с нагрудных камер. На видео было видно, что автомобиль двигался хаотично и едва не попал в дорожно-транспортное происшествие. Поэтому у правоохранителей были все основания для остановки водителя в соответствии со статьей 35 Закона Украины "О Национальной полиции".

Мужчине было известно о порядке проведения освидетельствования и о последствиях отказа.

Водитель долгое время уклонялся от конкретного ответа, а впоследствии неоднократно отказался от прохождения освидетельствования. Такое поведение апелляционный суд оценил как сознательное уклонение от выполнения законного требования полицейского,

– говорится в сообщении.

Судьи обратили внимание, что статья 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность как за факт управления автомобилем в нетрезвом состоянии, так и за отказ от прохождения освидетельствования. Поэтому сам факт нарушения со стороны мужчины несомненно доказан. Таким образом, вина водителя доказана, а апелляционная жалоба судом не удовлетворена.

К слову, аналогичное дело рассматривал Конституционный Суд Украины. Водитель из Тернопольской области подал жалобу после того, как его оштрафовали за отказ пройти медицинский осмотр на алкогольное опьянение. Мужчина считал, что действующая норма закона может противоречить Конституции.

Если суд признает спорные положения неконституционными, это может существенно изменить практику привлечения водителей к ответственности за отказ от освидетельствования.