Лишения свободы нарушителя до 10 лет: как предлагают изменить статью о наказании за взятки

В Украине хотят уточнить некоторые вопросы относительно ответственности за взятку. Авторы нового законопроекта планируют внести изменения, чтобы, в частности чтобы обеспечить юридическую определенность наказания за такие преступления.

Что предлагают изменить в ответственности за взятку?

Авторы законопроекта предлагают изменить статью Уголовного кодекса, который не давал бы возможности по-разному трактовать положения статьи об ответственности за получение неправомерной выгоды. У законопроекте №15221 описали технические изменения для статьи УК.

Авторы считают, что в статье не уточнены пределы уголовной ответственности, что ошибочно позволяли расширенное толкование на случаи предложения или обещания предоставить неправомерную выгоду.

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, который и разрабатывал законопроект, убеждены, что такой подход сейчас противоречит принципу юридической определенности. Согласно закону, недопустимым является расширение границ уголовной ответственности вне воли законодателя.

То есть эксперты, изучив нормы статьи, обратили внимание, что действующая редакция позволяла неоднозначно трактовать границу между "намерением" дать взятку и завершенным преступлением. Поэтому в отдельных делах судьи уголовную ответственность могли применять даже без факта передачи средств.

Именно поэтому статью 369 Уголовного кодекса Украины предлагают изменить. Это не будет касаться содержания уголовно-правового запрета и сроков наказания. Но в то же время могут изменить части третью и четвертую статьи и уточнить норму следующим образом:

предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, занимающему ответственное положение, или деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные по предварительному сговору группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от четырех до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой;

деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные по предварительному сговору группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от четырех до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой; предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, или деяния, предусмотренные частью первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой лиц или ее участником наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним! Сейчас статья 369 УК Украины предусматривает ответственность за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Наказание зависит от статуса чиновника, суммы выгоды и обстоятельств преступления.

Это означает, что фактически авторы законопроекта не смягчают ответственность за взятки, а лишь уточняют, за какие именно действия наступает уголовная ответственность. В то же время антикоррупционные эксперты могут раскритиковать инициативу, если будут считать, что изменения потенциально усложнят доказывание преступления по делам о взяточничестве. После изменений главную роль будет играть факт получения или предоставления неправомерной выгоды, тогда как соответствующие предложения правоохранители, вероятно, смогут пропускать. Хотя статья кодекса не меняется коренным образом и соответственно существенных изменений не должно быть.

Тема ответственности за взяточничество остается особенно актуальной, когда в Украине продолжает расти количество дел о коррупции во время военного положения. Законопроект еще должен пройти рассмотрение в парламенте. Если его примут, суды смогут четче определять состав преступления и не наказывать людей, которые его не совершили.

Взяточничество среди чиновников: последние новости

В Белой Церкви задержали представителей ТЦК, которых могли участвовать в коррупционной схеме. По данным следствия, они, вероятно, требовали деньги за незаконное бронирование военнообязанных, аннулирование повесток и снятие людей с розыска.

Правоохранители задержали заместителя командира 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, которого подозревают в вымогательстве взятки за перевод военного из одной части в другую. В самой бригаде подтвердили факт задержания и заявили, что способствуют следствию.

Также на взятке разоблачили чиновника Укрзализныци. Как показало следствие, он мог требовать деньги за согласование документов и решение вопросов, связанных с деятельностью предприятия. Чиновника задержали во время получения неправомерной выгоды, а дело расследуют правоохранительные органы.