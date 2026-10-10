Есть несколько способов: как оформить статус УБД, если его не присвоили автоматически

Украинские военные, уволенные в запас, и добровольцы могут оформить статус участника боевых действий. Если данные внесло уполномоченное лицо воинской части, то статус будет присвоен автоматически. В противном случае военнослужащий может оформить статус по собственной инициативе.

Варианты получения статуса УБД

Статус участника боевых действий подтверждает непосредственное участие в защите страны от российской агрессии. Получить его могут военнослужащие, добровольцы и другие защитники, выполнявшие боевые задачи в определенные законодательством периоды. Сейчас в Украине действует несколько механизмов оформления статуса, чтобы защитникам не приходилось тратить время на лишние бюрократические процедуры. Основной порядок предоставления прописан в Постановлении Кабинета Министров №413.

Во многих случаях статус предоставляется автоматически без личного заявления военнослужащего. Уполномоченное лицо воинской части самостоятельно подает сведения о выполнении боевых распоряжений в Единый государственный реестр ветеранов войны. Если все данные уже внесены командованием, собирать документы самостоятельно не требуется. Это уже является подтверждением участия человека в защите страны и, соответственно, его права на статус участника боевых действий.

Если статус не был присвоен автоматически, военнослужащий может обратиться с заявлением лично. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие непосредственное участие в боевых действиях или мероприятиях по защите Украины.

В зависимости от категории и ведомства документы рассматривает соответствующая комиссия,

– сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП.

Свое право не теряют и уже уволенные со службы военные. Для них процедура зависит от структуры, в которой они работали. Если человек служил в Вооруженных силах Украины, то решить вопрос о получении статуса УБД можно через территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Также можно обратиться непосредственно в комиссию своего ведомства.

Обращаем внимание! Отдельный порядок действует для добровольцев, защищавших Украину в составе добровольческих формирований. Они могут подать заявление и подтверждающие документы через Центры предоставления административных услуг или непосредственно в Министерство по делам ветеранов. После принятия решения сведения вносятся в реестр, а военнослужащему выдается удостоверение.

Какие льготы дает статус участника боевых действий

Напомним, что наличие удостоверения УБД открывает доступ ко многим государственным гарантиям, которые существенно экономят семейный бюджет. Так, защитники имеют право на 75% скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг, газа и электроэнергии без учета совокупного дохода семьи.

Другие льготы участникам боевых действий также предусмотрены. Они имеют право на бесплатное получение лекарств по рецепту, а также на услуги по зубному протезированию вне очереди. Тем участникам войны, которые работают, должны выплачивать 100% суммы больничных независимо от стажа и предоставлять дополнительные 14 дней оплачиваемого отпуска в год.

Мужчины со статусом УБД могут выходить на пенсию в 55 лет при наличии 25 лет стажа. Женщины же уходят на пенсию в 50 лет, если у них есть 20 лет стажа.

К слову, комиссия должна принять решение о присвоении статуса в течение одного месяца. Военные, попавшие в плен, также могут получить этот статус, но только если не сдались врагу добровольно.