Мужчина потерял зрение из-за операции: в Киеве будут судить врача, который серьезно травмировал пациента

В Киеве врача столичного частного медицинского центра будут судить по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Он сделал пациенту операцию, но при этом нанес ему серьезный вред.

В чем подозревают столичного врача-отоларинголога?

Мужчина обратился в частный медицинский центр из-за проблем с носовой перепонкой. Ему сделал операцию 65-летний врач. Через некоторое время пациент рассказал, что почему-то не видит одним глазом. О деле рассказали в Киевской городской прокуратуре.

Операция по пластике носовой перегородки и удаление кисты правой гайморовой пазухи завершилось тем, что 50-летний мужчина получил тяжелую травму. Из-за действий врача произошли повреждения, из-за которых пациент потерял зрение. Вероятную причастность медика подтвердили во время судебно-медицинской экспертизы.

Из-за последствий, которые получил мужчина, врача-отоларинголога будут судить на основании части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины. Его могут наказать за ненадлежащее выполнение работы и халатное отношение, которое повлекло тяжкие последствия для больного.

Согласно санкциям статьи врачу могут запретить работу на определенных должностях сроком до 5 лет или исправительными работами на срок до двух лет. Также суд может назначить ему ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Добавим! Адвокат практики медицинского права Екатерина Бортник из объединения "Бачинский и партнеры" рассказала, что человек может получить компенсацию, если удастся доказать связь между действиями врача и причиненным вредом. Для этого можно подать: медицинскую экспертизу, доказательства расходов на лечение, утраченного дохода или морального вреда и исковое заявление с установленным размером выплаты.

