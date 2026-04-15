У чому підозрюють столичного лікаря-отоларинголога?

Чоловік звернувся до приватного медичного центру через проблеми з носовою перетинкою. Йому зробив операцію 65-річний лікар. Через деякий час пацієнт розповів, що чомусь не бачить одним оком. Про справу розповіли в Київській міській прокуратурі.

Операція з пластики носової перетинки та видалення кісти правої гайморової пазухи завершилося тим, що 50-річний чоловік отримав важку травму. Через дії лікаря сталися ушкодження, через які пацієнт втратив зір. Ймовірну причетність медика підтвердили під час судово-медичної експертизи.

Через наслідки, які отримав чоловік, лікаря-отоларинголога судитимуть на підставі частини 1 статті 140 Кримінального кодексу України. Його можуть покарати за неналежне виконання роботи та недбалого ставлення, яке спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Згідно з санкціями статті лікарю можуть заборонити роботу на певних посадах строком до 5 років або виправними роботами на строк до двох років. Також суд може призначити йому обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.

Додамо! Адвокат практики медичного права Катерина Бортник з об'єднання "Бачинський і партнери" розповіла, що людина може отримати компенсацію, якщо вдасться довести зв’язок між діями лікаря і завданою шкодою. Для цього можна подати: медичну експертизу, докази щодо витрат на лікування, втраченого доходу чи моральної шкоди та позовну заяву зі встановленим розміром виплати.

