Мужчину удерживали в ТЦК: суд отказался отменить призыв, несмотря на многочисленные жалобы

Черкасский окружной административный суд отказался отменить приказ о призыве мужчины, который заявлял о принудительном удержании в ТЦК и отсутствии реального медицинского осмотра. Судья просто не смог отменить уже вступивший в силу приказ.

Почему призыв считается необратимым

Главной причиной невозможности отменить приказ о мобилизации стало то, что приказ после направления военнообязанного в воинскую часть уже считается полностью выполненным. Мужчина, в свою очередь, утверждал, что в сентябре 2025 года его принудительно доставили в ТЦК и удерживали там более месяца, а фактический медицинский осмотр во время ВВК вообще не проводили. Об этом говорится в материалах дела № 580/1115/26.

На доводы мужчины ответили в самом центре комплектования. Представители отметили, что полиция доставила мужчину как нарушителя правил воинского учета. Позже военнообязанный прошел медицинскую комиссию, был признан годным и впоследствии направлен для прохождения службы в воинскую часть.

Адвокат гражданина заявил о возможном незаконном лишении свободы, поэтому в отношении действий ТЦК было начато досудебное расследование. Однако суд подчеркнул, что сам факт возбуждения уголовного дела или внесения сведений в реестр еще не доказывает противоправности действий должностных лиц.

Поскольку материалы дела не содержат обвинительного приговора суда в отношении должностных лиц ответчика по фактам, связанным с призывом истца, суд приходит к выводу, что возбуждение уголовных дел не опровергает правомерность действий и решений ответчика, а потому приведенные аргументы истца являются безосновательными,

– говорится в решении.

Суд пояснил, что приказ о мобилизации является индивидуальным правовым актом однократного действия. Поскольку мужчина уже находится в воинской части, приказ утратил силу, и его отмена не приведет к автоматическому увольнению со службы.

В ходе рассмотрения дела сослались на практику Верховного Суда, согласно которой процедура мобилизации после ее завершения является необратимой. Кроме того, украинское законодательство не предусматривает незаконную мобилизацию в качестве отдельного основания для увольнения с военной службы.

Напомним, военнообязанные могут обжаловать решение о мобилизации через ТЦК или суд, если имеются нарушения процедуры или основания для отсрочки.

Необходимо подать письменное заявление с документами в ТЦК или административный иск в суд с доказательствами нарушения. Однако суд может поддержать просьбу об увольнении со службы, а может и нет.

Так, например, мужчину призвали на службу примерно через сутки после встречи с сотрудниками ТЦК. Он заявил, что не получал повестки и направления на ВВК и не имел возможности пройти полноценный медосмотр. Суд установил, что в документах действительно отсутствовали результаты обязательных анализов и исследований, и сам ТЦК не смог доказать, что они проводились. В результате суд отменил справку ВВК о годности, приказ о мобилизации и приказ о зачислении мужчины в воинскую часть.