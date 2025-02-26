Для этого у гражданина также должно быть основание для освобождения от мобилизации в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста Дмитрия Франчука для "РБК-Украина".

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Какова процедура обжалования решения о мобилизации

Юрист отметил, что основанием для обжалования мобилизации конкретного лица может стать наличие у него брони, которую не учли при принятии решения в ТЦК, или непригодность к службе по состоянию здоровья, наличие жены с инвалидностью, трое и более несовершеннолетних детей или же нарушение процедуры вручения повестки и тому подобное.

Если вы считаете, что решение о мобилизации принято с нарушениями, например, есть основания для отсрочки или вас мобилизовали незаконно, можно подать жалобу в ТЦК и СП,

– объяснил Франчук.

Чтобы обжаловать процедуру мобилизации в ТЦК нужно:

подать письменное заявление в соответствующий ТЦК с требованием пересмотреть решение;

приложить документы, подтверждающие основания для отсрочки (медицинские справки, документы об уходе за лицом с инвалидностью, документы об обучении и т.д.);

получить письменный ответ от ТЦК.

Юрист отметил, что ТЦК может самостоятельно отменить ошибочное решение, но часто дело приходится решать в суде.

Обратите внимание! Мобилизация военнообязанных в Украине происходит с 25 до 60 лет. Сейчас снижение мобилизационного возраста – не было.

Как обжаловать соответствующее решение в суде

Дмитрий Франчук отметил, что, если ТЦК не отменил решение о незаконной мобилизации, то его можно обжаловать в суде в течение 6 месяцев с момента получения.

Это можно сделать по следующему алгоритму:

подать административный иск в окружной административный суд (по месту расположения ТЦК);

в иске указать, какие нормы нарушены (например, мобилизовали человека, который имеет отсрочку или не подлежит призыву);

добавить доказательства (выписка из реестра военнообязанных, медицинские справки, документы о семейном положении и т.д.);

суд может принять обеспечительные меры (приостановить действие решения на время рассмотрения дела).

Когда можно обжаловать решение о мобилизации через ВВК

Юрист отметил, что если лицо мобилизовали, несмотря на проблемы со здоровьем, то оно может обжаловать решение военно-врачебной комиссии, подав апелляцию в высшую ВВК. Если решение не изменено – обратиться в суд.

"Важно, что обжалование решения о мобилизации не дает автоматического права не появляться в воинской части, пока не будет решения суда или приостановления приказа", – объяснил Франчук.

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