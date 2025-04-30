В ряде областей объявлена воздушная тревога. Где существует угроза ударов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где сейчас объявлена воздушная тревога

20:29, 30 апреля

Внимание! Группа ударных БпЛА на Сумщине с северо-восточного направления.

19:54, 30 апреля

БпЛА на Черниговщине, Сумщине курс на Полтавщину.

19:27, 30 апреля

Угроза применения ударных БпЛА для Черниговской области.

18:45, 30 апреля

Угроза применения ударных БпЛА для Сумской области.

18:21, 30 апреля

Угроза применения ударных БпЛА для Николаевской области.