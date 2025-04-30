У низці областей оголошена повітряна тривога. Де існує загроза ударів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Де зараз оголошено повітряну тривогу
20:29, 30 квітня
Увага! Група ударних БпЛА на Сумщині з північно-східного напрямку.
19:54, 30 квітня
БпЛА на Чернігівщині, Сумщині курс на Полтавщину.
19:27, 30 квітня
Загроза застосування ударних БпЛА для Чернігівської області.
18:45, 30 квітня
Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської області.
18:21, 30 квітня
Загроза застосування ударних БпЛА для Миколаївської області.