Для цього у громадянина також має бути підстава для звільнення від мобілізації в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар юриста Дмитра Франчука для "РБК-Україна".

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Яка процедура оскарження рішення про мобілізацію

Юрист зазначив, що підставою для оскарження мобілізації конкретної особи може стати наявність у неї броні, яку не врахували під час ухвалення рішення у ТЦК, або ж непридатність до служби за станом здоров'я, наявність дружини з інвалідністю, троє і більше неповнолітніх дітей або ж порушення процедури вручення повістки тощо.

Якщо ви вважаєте, що рішення про мобілізацію ухвалене з порушеннями, наприклад, є підстави для відстрочки або вас мобілізували незаконно, можна подати скаргу до ТЦК та СП,

– пояснив Франчук.

Щоб оскаржити процедуру мобілізації у ТЦК потрібно:

подати письмову заяву до відповідного ТЦК із вимогою переглянути рішення;

додати документи, що підтверджують підстави для відстрочки (медичні довідки, документи про догляд за особою з інвалідністю, документи про навчання тощо);

отримати письмову відповідь від ТЦК.

Юрист зазначив, що ТЦК може самостійно скасувати помилкове рішення, але часто справу доводиться вирішувати в суді.

Зверніть увагу! Мобілізація військовозобов'язаних в Україні відбувається з 25 до 60 років. Наразі зниження мобілізаційного віку – не було.

Як оскаржити відповідне рішення у суді

Дмитро Франчук зазначив, що, якщо ТЦК не скасував рішення щодо незаконної мобілізації, то його можна оскаржити в суді протягом 6 місяців з моменту отримання.

Це можна зробити за таким алгоритмом:

подати адміністративний позов до окружного адміністративного суду (за місцем розташування ТЦК);

у позові вказати, які норми порушено (наприклад, мобілізували людину, яка має відстрочку або не підлягає призову);

додати докази (витяг з реєстру військовозобов’язаних, медичні довідки, документи про сімейний стан тощо);

суд може ухвалити забезпечувальні заходи (призупинити дію рішення на час розгляду справи).

Коли можна оскаржити рішення про мобілізацію через ВЛК

Юрист наголосив, що якщо особу мобілізували, попри проблеми зі здоров'ям, то вона може оскаржити рішення військово-лікарської комісії, подавши апеляцію до вищої ВЛК. Якщо рішення не змінено – звернутися до суду.

"Важливо, що оскарження рішення про мобілізацію не дає автоматичного права не з'являтися до військової частини, поки не буде рішення суду або призупинення наказу", – пояснив Франчук.

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