Что обжаловал мужчина

В иске мужчина утверждал, что не получал повестку и направление на военно-врачебную комиссию, не подписывал журнал регистрации направлений и не имел возможности пройти полноценное медицинское обследование, пишет Судебно-юридическая газета .

Следовательно, он просил суд признать действия работников ТЦК противоправными и на этой основе отменить:

справку ВЛК о пригодности к службе;

приказ о мобилизации;

и приказ воинской части о причислении к личному составу.

Также истец добивался исключения из списков личного состава части и всех видов обеспечения.

Представители ТЦК и воинской части настаивали, что мужчина прошел ВЛК в установленном порядке и был признан годным к службе. По их словам, права на отсрочку у него не было, как и документов, подтверждающих непригодность.

Что установил суд

Рассмотрев дело, суд обратил внимание, что Положение о военно-врачебной экспертизе обязывает перед принятием решения о пригодности провести ряд обязательных лабораторных и инструментальных исследований. Среди них – общие анализы крови и мочи, серологические исследования, определение группы крови и резус-фактора, флюорография и электрокардиография.

Впрочем, в карточке медицинского осмотра не было сведений о результатах этих обследований, а ТЦК не смог доказать, что они вообще проводились или что истца направляли на них.

Кроме того, суд установил, что в документах отсутствовали сведения о диспансерном учете, не было подписи истца о предоставленной информации о состоянии здоровья и не оформлялись акты об отказе от подписи.

В итоге суд пришел к выводу, что медицинское освидетельствование могло быть проведено формально, а обязательная процедура Положения №402 нарушена.

Какое решение принял суд

Учитывая все доказательства и руководствуясь законодательством, Днепропетровский окружной административный суд частично удовлетворил иск мужчины:

признал незаконным и отменил справку ВЛК о пригодности к военной службе;

отменил приказ ТЦК о призыве истца во время мобилизации;

отменил приказ воинской части о зачислении его в списки личного состава;

обязал воинскую часть исключить истца из списков личного состава и всех видов обеспечения.

При этом он подчеркнул, что административные суды не имеют полномочий проверять медицинские заключения ВЛК по существу.

В то же время, суд отказал истцу в признании противоправными действий ТЦК относительно ненадлежащего проведения медицинского осмотра.

Решение пока не вступило в законную силу, его можно обжаловать во время апелляции.

Напомним, недавно мужчина пытался отменить справку ВЛК, которая признала его пригодным к военной службе , несмотря на жалобы на боль в горле и сердце, постоянный кашель и хронические заболевания. Однако доказать свою правоту ему не удалось.