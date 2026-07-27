Что обжаловал мужчина
В иске мужчина утверждал, что не получал повестку и направление на военно-врачебную комиссию, не подписывал журнал регистрации направлений и не имел возможности пройти полноценное медицинское обследование, пишет Судебно-юридическая газета .
Следовательно, он просил суд признать действия работников ТЦК противоправными и на этой основе отменить:
- справку ВЛК о пригодности к службе;
- приказ о мобилизации;
- и приказ воинской части о причислении к личному составу.
Также истец добивался исключения из списков личного состава части и всех видов обеспечения.
Представители ТЦК и воинской части настаивали, что мужчина прошел ВЛК в установленном порядке и был признан годным к службе. По их словам, права на отсрочку у него не было, как и документов, подтверждающих непригодность.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Что установил суд
Рассмотрев дело, суд обратил внимание, что Положение о военно-врачебной экспертизе обязывает перед принятием решения о пригодности провести ряд обязательных лабораторных и инструментальных исследований. Среди них – общие анализы крови и мочи, серологические исследования, определение группы крови и резус-фактора, флюорография и электрокардиография.
Впрочем, в карточке медицинского осмотра не было сведений о результатах этих обследований, а ТЦК не смог доказать, что они вообще проводились или что истца направляли на них.
Кроме того, суд установил, что в документах отсутствовали сведения о диспансерном учете, не было подписи истца о предоставленной информации о состоянии здоровья и не оформлялись акты об отказе от подписи.
В итоге суд пришел к выводу, что медицинское освидетельствование могло быть проведено формально, а обязательная процедура Положения №402 нарушена.
Какое решение принял суд
Учитывая все доказательства и руководствуясь законодательством, Днепропетровский окружной административный суд частично удовлетворил иск мужчины:
- признал незаконным и отменил справку ВЛК о пригодности к военной службе;
- отменил приказ ТЦК о призыве истца во время мобилизации;
- отменил приказ воинской части о зачислении его в списки личного состава;
- обязал воинскую часть исключить истца из списков личного состава и всех видов обеспечения.
При этом он подчеркнул, что административные суды не имеют полномочий проверять медицинские заключения ВЛК по существу.
В то же время, суд отказал истцу в признании противоправными действий ТЦК относительно ненадлежащего проведения медицинского осмотра.
Решение пока не вступило в законную силу, его можно обжаловать во время апелляции.
Напомним, недавно мужчина пытался отменить справку ВЛК, которая признала его пригодным к военной службе , несмотря на жалобы на боль в горле и сердце, постоянный кашель и хронические заболевания. Однако доказать свою правоту ему не удалось.