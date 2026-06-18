Каковы обстоятельства дела

Истец утверждал, что ВЛК была проведена лишь "на бумаге", а во время медицинского осмотра врачи допустили нарушения, пишет "Судебно-юридическая газета".

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По словам мужчины, медики якобы не провели надлежащих обследований и не приняли во внимание его жалобы на здоровье:

боль в сердце;

постоянный кашель;

боль в горле;

и хронические заболевания.

Также он добавил, что во время ограничения врачи фактически не провели необходимых исследований и анализов.

На этом основании он потребовал отменить справку о его годности к службе от 1 ноября 2025 года, а воинскую часть обязать направить его на повторную ВЛК.

Что установил суд

Однако суд установил, что в деле мужчины содержатся материалы о медицинском осмотре истца и результаты его обследований. Так, в медицинской карте были записи об осмотре:

терапевтом;

хирургом;

невропатологом;

офтальмологом;

отоларингологом;

и психиатром.

Кроме того, в деле содержались результаты флюорографии, электрокардиограммы, анализов крови и мочи, а также других лабораторных исследований.

Какое решение принял суд

Таким образом, Харьковский окружной административный суд постановил, что документы подтверждают прохождение истцом военно-медицинской комиссии. А медики во время ВЛК соблюдали требования Положения о военно-врачебной экспертизе как в отношении перечня врачей, так и в отношении необходимых медицинских исследований.

Таким образом, утверждение истца о том, что медицинский осмотр по сути не проводился, не подтвердилось. Поэтому суд отказал ему в удовлетворении иска.

Тогда мужчина обратился в суд высшей инстанции с апелляцией. Но и эта попытка провалилась. Второй апелляционный административный суд оставил без изменений решение Харьковского окружного административного суда.

Коллегия судей не обнаружила доказательств нарушения процедуры ВЛК, а доводы истца не помогли опровергнуть первоначальное решение.

Также суд подчеркнул, что не имеет права ставить диагноз или определять состояние здоровья истца, а соответственно и его годность к службе. Такие вопросы может решать только ВЛК, поскольку врачи обладают специальными медицинскими знаниями.

Судьи обратили внимание, что постановление ВЛК вправе пересмотреть соответствующая комиссия более высокого уровня или Центральная военно-медицинская комиссия. Их полномочия позволяют установить, прошел ли военнообязанный полное обследование и нужны ли ему дополнительные исследования.

Напомним, согласно закону, процедура ВЛК в Украине должна быть завершена в течение шести дней. Однако закон предусматривает продление срока прохождения ВЛК, если человеку назначаются дополнительные обследования. Но даже в этом случае рассмотрение комиссией и дополнительные обследования не могут длиться более 14 дней.