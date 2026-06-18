Які обставини справи

Позивач запевняв, що ВЛК було проведене лише "на папері", а під час медичного огляду лікарі допустили порушення, пише Судово-юридична газета.

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За словами чоловіка, медики нібито не провели належних обстежень і не взяли до уваги його скарги на здоров'я:

біль у серці;

постійний кашель;

біль у горлі;

та хронічні захворювання.

Також він додав, що під час обмеження лікарі фактично не провели необхідних досліджень та аналізів.

На цій підставі вимагав довідку про його придатність до служби від 1 листопада 2025 року скасувати, а військову частину зобов'язати відправити його на повторну ВЛК.

Що встановив суд

Однак суд встановив, що у справі чоловіка містяться матеріали про медичний огляд позивача та результати його обстежень. Так, у медичній картці були записи про огляд:

терапевтом;

хірургом;

невропатологом;

офтальмологом;

отоларингологом;

та психіатром.

На додачу містилися результати флюорографії, електрокардіограми, аналізів крові та сечі, а також інших лабораторних досліджень.

Що вирішив суд

Відтак, Харківський окружний адміністративний суд вирішив, що документи підтверджують проходження військово-лікарської комісії позивачем. А медики під час ВЛК дотрималися вимог Положення про військово-лікарську експертизу як щодо переліку лікарів, так і щодо необхідних медичних досліджень.

Відтак, твердження позивача, що медичний огляд по суті не проводився, не підтвердився. Тому суд відмовив йому у задоволенні позову.

Тоді чоловік звернувся до суду вищої інстанції з апеляцією. Але й та спроба провалилася. Другий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Харківського окружного адміністративного суду.

Колегія суддів не знайшла доказів порушення процедури ВЛК, а доводи позивача не допомогли спростувати перше рішення.

Також суд наголосив, що не має права встановлювати діагноз чи визначати стан здоров'я позивача, а відповідно до цього і його придатність до служби. Такі питання може вирішувати лише ВЛК, оскільки лікарі мають спеціальні медичні знання.

Судді звернули увагу, що постанову ВЛК має право переглянути відповідна комісія вищого рівня або Центральна військово-лікарська комісія. Їхні повноваження дозволяють встановити, чи повне обстеження пройшов військовозобов'язаний, та чи потрібні йому додаткові дослідження.

Нагадаємо, за законом процедуру ВЛК в Україні мають завершити протягом шести днів. Але закон передбачає продовження часу для проходження ВЛК. якщо людині призначаються додаткові обстеження. Та навіть при цьому комісія та дообстеження не можуть тривати більше, ніж 14 днів.