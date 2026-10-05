Незаконная мобилизация в Ивано-Франковской области: чиновник ТЦК понес наказание

Калушский горрайонный суд привлек к ответственности чиновника местного ТЦК, который без вручения повестки направил мужчину в военкомат и не учел его ситуацию. За превышение полномочий и служебную халатность капитана оштрафовали.

Сына погибшего защитника мобилизовали из-за невнимательности

Временно исполняющий обязанности начальника мобилизационного отделения ТЦК в Калуше во время мероприятий по оповещению встретил на улице гражданина и, вместо вручения повестки для уточнения данных, приказал полиции принудительно доставить его в помещение центра комплектования. Об этом нарушении правил мобилизации стало известно из постановления горрайонного суда по делу № 345/1120/26.

Как установил суд, превышение полномочий капитаном территориального центра комплектования произошло во время совместных мероприятий по оповещению. Своими действиями должностное лицо нарушило конституционные права человека на достоинство и личную неприкосновенность.

Уже в помещении ТЦК капитан допустил очередную халатность и не проверил наличие у гражданина оснований для освобождения от призыва. Мужчина является сыном украинского военнослужащего, погибшего при выполнении боевых задач на Востоке Украины.

Согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" это обстоятельство дает безусловное право на отсрочку. Однако из-за ненадлежащей проверки документов мужчину направили на военно-врачебную комиссию и сразу мобилизовали на службу.

Он (капитан ТЦК, – 24 Канал), как военное должностное лицо, допустил превышение служебных полномочий в условиях особого периода и халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, что полностью доказано в суде,

– говорится в постановлении суда.

Суд назначил должностному лицу штраф

В ходе рассмотрения дела суд изучил протоколы о правонарушениях, справки ВВК, документы о смерти отца и письменные объяснения самого военнослужащего ТЦК. Он полностью признал свою вину и объяснил инцидент собственной невнимательностью.

За совершение двух административных правонарушений суд назначил капитану окончательное взыскание в виде штрафа в размере 18 700 гривен.

Напомним, прохождение ВВК для оформления отсрочки или бронирования не является обязательным. Существует лишь несколько категорий военнообязанных, к которым применяется такое требование.

Кроме того, ТЦК могут игнорировать право человека на отсрочку, если его задержали и поставили на учет в "чужом" центре комплектования. Его регистрируют как нового и даже не выясняют, стоит ли он на учете или нет.