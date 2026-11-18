Второй апелляционный административный суд признал незаконным внесение военнообязанного в базу розыска и обязал ТЦК удалить эти сведения. Как выяснилось, мужчина фактически не получил законную повестку.

Нарушения при составлении повестки могут дать право на отмену призыва

В одном из дел, которое рассматривал Второй апелляционный административный суд, украинец требовал признать действия районного ТЦК и СП противоправными и удалить из реестра информацию о его розыске. Мужчина подчеркнул, что никаких вызовов официально не получал и правила воинского учета не нарушал. Подробности описаны в материалах дела №520/31531/25.

Суд первой инстанции ранее отказал в удовлетворении иска, сославшись на норму об обязанности бывших лиц с ограниченной годностью пройти повторный медосмотр до июня 2025 года. Однако истец отметил, что никогда не имел такого статуса. Он настаивал, что ТЦК предъявили ему требование, которое его вообще не касалось.

Дело проанализировал адвокат Роман Симутин. По его словам, незаконной была и повестка, которую вручили военнообязанному. В частности, в уведомлении не была указана дата выдачи, отсутствовали личная подпись руководителя центра комплектования и гербовая печать. Также выдача повестки не подтверждалась выпиской из журнала регистрации.

В подтверждение попытки вручения повестки ТЦК предоставил лишь рапорт сотрудника ТЦК об отсутствии мужчины по месту жительства. Однако суд установил, что не был представлен даже приказ о назначении этого сотрудника уполномоченным на вручение повесток,

– уточнил специалист.

Коллегия апелляционного суда тщательно изучила материалы дела и зафиксировала грубые нарушения со стороны ТЦК. Помимо всего указанного, в материалах дела отсутствовал приказ о назначении данного лица уполномоченным по вручению повесток.

В результате апелляционный суд полностью отменил решение первой инстанции и признал действия ТЦК противоправными. Сотрудники ТЦК были вынуждены исключить данные о розыске гражданина из Реестра, что устраняет риск необоснованного задержания полицией или блокировки счетов.

Напомним, согласно общему правилу призыва, неявка в центр комплектования в установленный день по повестке может повлечь за собой штраф, если не будет доказана уважительная причина опоздания. При этом уважительные причины, такие как болезнь или стихийное бедствие, должны быть подтверждены документально.

А если военнообязанный проигнорировал так называемую "боевую повестку", то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.