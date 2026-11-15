Не пришли в ТЦК по повестке: когда грозит штраф и как его избежать

Будет ли штраф за пропуск срока явки в ТЦК

Согласно закону, военнообязанный должен явиться в центр комплектования именно в тот срок, который ему указали в повестке. Если этот срок пропущен, то у сотрудников есть основания наложить штраф. Однако важную роль играет тот факт, была ли причина неявки уважительной, и не начнут ли в ТЦК по собственной инициативе административное производство. Об этом сообщил адвокат Павел Гретченко на портале "Юристы.ua".

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По словам эксперта, в Кодексе Украины об административных правонарушениях нет понятия "опоздание". То есть неявка в установленный срок является нарушением, даже если человек явился в ТЦК на следующий день.

Ситуация зависит от уважительности причин и внутреннего регламента конкретного ТЦК. Чтобы избежать штрафа, действуют следующие правила. В случае если вы опаздываете по обстоятельствам, которые закон признает уважительными, штрафа не будет, но их нужно подтвердить документально– отметил адвокат.

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Павел Гретченко добавил, что весомой причиной признается:

болезнь, подтвержденная больничным листом или медицинской справкой;

смерть близкого родственника;

стихийное бедствие, военные действия или другие обстоятельства, которые физически сделали невозможным своевременный приезд.

Если по каким-либо обстоятельствам лицо не явилось по повестке, то об этом необходимо сообщить в центр комплектования в течение трех суток с даты, указанной в повестке. При таких условиях человеку предоставляется еще 7 дней для явки.

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На практике руководители центров комплектования часто не возбуждают административное производство (ведь цель вызова достигнута – данные будут уточнены). Однако гарантии этого нет, это исключительно решение начальника. Кроме того, несколько дней, связанных с рабочей нагрузкой СП ТЦК, фактически не принимаются во внимание– написал Павел Гретченко.

Напомним, повестки военнообязанным могут отправлять по почте. Игнорировать такое уведомление без уважительных причин тоже нельзя, так как это грозит административной ответственностью наравне с неявкой по повестке, которую человек получил "на руки".

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