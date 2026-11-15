Не прийшли до ТЦК за повісткою: коли загрожує штраф і як його уникнути

Чи буде штраф за пропуск терміну явки до ТЦК

Згідно з законом, військовозобов'язаний має з'явитися до центру комплектування саме тоді, коли йому запропонували в повістці. Якщо цей термін пропущено, то службовці мають підстави накласти штраф. Проте роль грає той факт, чи була причина неявки поважною, і чи ТЦК із власної волі не розпочнуть адмінпровадження. Про це повідомив адвокат Павло Гретченко на порталі "Юристи.ua".

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За словами експерта, в Кодексі України про адміністративні порушення немає поняття "запізнення". Тобто неприбуття у визначений термін є порушенням, навіть якщо людина з'явилася до ТЦК наступного дня.

Ситуація залежить від поважності причин та внутрішнього регламенту конкретного ТЦК. Щоб уникнути штрафу, діють такі правила. У разі якщо ви запізнюєтеся через обставини, які закон визнає поважними, штрафу не буде, але їх потрібно підтвердити документально– зауважив адвокат.

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Павло Гретченко додав, що поважною причиною визнається:

хвороба, підтверджена лікарняним або медичною довідкою;

смерть близького родича;

стихійне лихо, воєнні дії або інші обставини, які фізично унеможливили вчасний приїзд.

Якщо через якісь обставини особа не прибула за повісткою, то повідомити про неї до центру комплектування потрібно протягом трьох діб від дати, зазначеної в повістці. За таких умов на візит людині дається ще 7 днів.

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На практиці керівники центрів комплектування часто не розпочинають адміністративне провадження (адже мета виклику досягнута – дані будуть уточнені). Проте гарантії цього немає, це виключно рішення начальника. Також з навантаженням роботи СП ТЦК пару днів фактично вони до уваги не беруть– написав Павло Гретченко.

Нагадаємо, повістки військовозобов'язаним можуть надсилати поштою. Ігнорувати таке сповіщення без поважних причин теж не можна, бо це загрожує адміністративною відповідальністю на рівні з неприбуттям за повісткою, яку людина отримала "на руки".

Якщо порушення зафіксоване, в застосунку Резерв+ з'являється червона позначка, що вказує на можливе порушення правил обліку.

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