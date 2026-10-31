Червона стрічка у Резерв+: що насправді означає статус та як його позбутися

Що означає поява червоної стрічки в Резерв+

У застосунку Резерв+ кожен військовозобов'язаний може за кілька хвилин дізнатися про наявність звернень від ТЦК до Національної поліції. Така інформація підтягується напряму з реєстру Оберіг і стосується заходів у справах про адміністративні правопорушення, а не кримінального розшуку, йдеться у Міноборони.

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Червона стрічка з написом "Наявна інформація про звернення ТЦК до Нацполіції" свідчить про те, що військкомат зафіксував можливе порушення правил обліку. Найчастіше йдеться про неявку за повісткою або інші формальні процедурні моменти. Водночас у Міністерстві оборони наголошують, що така позначка відображає лише позицію ТЦК та не є остаточним підтвердженням вини громадянина.

Як самостійно перевірити свій статус у застосунку

Щоб з'ясувати свій поточний статус та дізнатися причину появу позначки, достатньо виконати кілька простих кроків у смартфоні:

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Авторизуватися в застосунку Резерв+ за допомогою BankID;

Натиснути знак "+" поруч зі своїм ім'ям на головній сторінці;

Обрати функцію "Оновити документ" для підтягування актуальних даних з реєстру;

Переглянути відомості та за наявності червоної стрічки відкрити розділ "Переглянути документ".

Що робити, якщо позначка з'явилася помилково

Відомості у застосунку формуються автоматично на основі реєстру Оберіг, тому сам Резерв+ не ухвалює жодних рішень. Через технічні збої або затримки оновлення даних у системі іноді з'являються застарілі чи помилкові записи.

Якщо у вас немає можливості скористатися застосунком або сповіщення виявилося помилковим, необхідно звернутися до ТЦК та СП за місцем обліку. Громадяни мають право подати письмовий запит для з'ясування дати, причини та правових підстав звернення до поліції відповідно до статті 9 закону про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

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До слова, якщо автоматично відстрочка продовжилась, то у застосунку "Резерв+" надійде відповідне сповіщення. Проте, це може не відбутись за умови, що людина не відповідає певним умовам відстрочки, або повинна надати коректну інформацію про причини відстрочки. У такому випадку варто спочатку перевірити всі дані, які відображає застосунок.