Як перевірити, чи продовжилася відстрочка в Резерв+

Якщо автоматичне продовження відбулося успішно, користувач отримає сповіщення в застосунку. Проте варто також перевірити оновлені дані військового обліку, зазначають у ТЦК та СП. Для цього потрібно:

Відкрити Резерв+ та оновити військово-обліковий документ.

Перейти до розділу "Сервіси".

Відкрити розширені дані з реєстру.

Перевірити строк дії відстрочки.

Якщо система продовжила її автоматично, у відомостях має відображатися нова дата. Саме оновлені дані, а не лише попереднє сповіщення, допоможуть переконатися, що інформація актуальна.

Чому відстрочка може не продовжитися автоматично

Для автоматичного продовження система має підтвердити, що людина й надалі відповідає умовам для відстрочки.

Найчастіша причина – неактуальні або неповні відомості в державних реєстрах,

– йдеться в повідомленні. Міністерство оборони пояснює, що проблеми можуть виникнути через розбіжності в персональних даних або відсутність необхідної інформації в реєстрах. Зокрема, йдеться про такі випадки:

Помилки в персональних даних. У реєстрах можуть бути неправильно зазначені прізвище, ім'я, дата народження або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Неактуальні відомості про інвалідність. Дані можуть бути відсутні або не оновлені в реєстрах Пенсійного фонду України чи Єдиній інформаційній системі соціальної сфери.

Непідтверджені родинні зв'язки або догляд. Система не завжди може автоматично підтвердити необхідну інформацію.

Відсутні дані про самостійне виховання дитини. Наприклад, потрібні відомості можуть бути відсутні в Державному реєстрі актів цивільного стану.

У таких ситуаціях автоматичне продовження може не спрацювати, навіть якщо людина вважає, що підстави для відстрочки залишаються чинними.

Що робити, якщо відстрочку не продовжили

Якщо нова дата в Резерв+ не з'явилася, варто з'ясувати причину та перевірити документи, які підтверджують право на відстрочку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Згідно з роз'ясненням Міноборони, якщо автоматичне продовження не відбулося через проблеми з даними або система не змогла підтвердити підставу, потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) і подати необхідні документи.

Перед зверненням варто перевірити, чи правильно зазначені персональні дані, чи є в державних реєстрах інформація про інвалідність, родинні зв'язки або інші обставини, на підставі яких надано відстрочку.

Якщо виявили помилку, порядок її виправлення залежатиме від того, у якому саме реєстрі вона міститься. Після уточнення інформації можна повторно подати документи для продовження відстрочки.

Нагадаємо, що навіть тих, хто має відстрочку можуть відправляти на проходження ВЛК. Цей етап не обовʼязковий для оформлення бронювання чи відстрочки. Але відповідно до вимог чинного законодавства відправити на ВЛК можуть громадян, що мали статус "обмежено придатний" й підпадають повторному огляду, кандидати на проходження військової служби за контрактом та військовослужбовці після поранень чи лікування.